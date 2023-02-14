▲ 【騰訊700】騰訊遊戲︰未成年人保護升級至4.0階段 探索更具建設性解決方案

騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲宣布升級「未成年人保護4.0」階段，在技術嚴管同時，超越「限制主義」，通過「智體雙百」等方式，探索落地更具建設性的解決方案。

騰訊成長守護高級總監鄭中在「2022年中國遊戲產業年會未成年人守護分論壇暨提升未成年人網絡素養研討會」中表示，在持續鞏固防沉迷成果的基礎上，騰訊成長守護深耕「智體雙百」計劃，通過「硬件+課程+師訓+賽事」四位一體的立體化措施，為孩子帶去科技和體育兩方面的支持。

據介紹，「智體雙百」計劃非常重視遊戲技術對於青少年科技的賦能，推出了首節騰訊遊戲前沿科技課「動作基地大揭秘」，以及「理論知識＋實操體驗」結合的探索科技課程，拓展遊戲化學習的更多可能性。

自2017年起，騰訊遊戲開始逐步搭建和完善未成年人保護體系，通過強化實名校驗、採用人臉識別驗證攔截的方式完成未成年人保護1.0至3.0的升級。針對未成年人在「事前—事中—事後」的遊戲行為全環節均有技術限制覆蓋，將未成年人遊戲時長、流水雙下降至極低水平。

根據此前調查，自《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》出台後，逾7成未成年人每周遊戲時長在3小時內，未成年遊戲用戶群體整體消費水平處於低位，逾86%家長對新規執行效果表示滿意。

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責任編輯︰梁浩碩