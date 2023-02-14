▲ 【美股焦點】亞馬遜Zoox無人駕車的士通過正式路試 CEO：暫無商業化時間表

亞馬遜（美：AMZN）自動駕駛汽車部門Zoox宣布，已於2月11日成功地在開放路段進行無人駕駛的士路測，員工以短駁乘客身份乘坐。

當日的測試是在公司位於美國加利福尼亞州福斯特城、總部相距一英里的兩座Zoox大樓之間進行的，同時亦是推出免費員工接送服務的一部分，這服務也幫助公司改進其技術。

Zoox 行政總裁Aicha Evans表示，要將無人駕駛的士投入至公眾服務並能應對各樣需要，包括監管要求，實在有點距離。除非公司內部認為已合適商業化，否則不會推出市面。同時，Evans亦無表示其商業化的時間表，這將需要額外的政府許可。

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

相關文章：

【ChatGPT】Tesla 前AI總監重投Open AI 曾為Tesla自動駕駛發展要員

【TSLA】美證交會調查馬斯克 或涉對自動駕駛系統作不當聲明

【智能駕駛】騰訊與蔚來簽署協議 擬在智能駕駛地圖、自動駕駛雲等深度合作

編輯：姚卓然