2月7日，美聯儲主席鮑威爾在華盛頓經濟俱樂部出席活動並發表演講，觀點仍顯「鷹派」姿態，美元指數隨後反彈至103水準。鮑威爾指出，如果通脹沒有回落到2%的目標水準甚至出現反彈，就會繼續加息，並表示基於現有美聯儲貨幣政策框架機制，美聯儲下半年政策轉向與否將取決於資料。

首先，服務業通脹依舊強勁，未來仍有可能繼續加息。鮑威爾表示，儘管通脹已經開始下行，但想要回到2%目標還有很長的路要走。耐用品價格和能源通脹開始逐步回落，但去通脹仍未在核心服務中得到印證。從目前服務業部門各通脹分項來看，醫療和住房的通脹粘性依舊較強。長期路徑來看，鮑威爾認為通脹仍將受到外生性風險擾動。因此，鮑威爾暗示了未來仍有繼續加息的可能性。同時，他強調將政策利率保持在限制性水準將為未來政策調整提供更多的空間，並強調了聯儲實現2%的通脹目標決心，暗示市場不應過於樂觀。

其次，針對美國就業資料強勁，無需過分解讀。1月非農資料顯示勞動力市場依舊異常強勁，但考慮到每年年初非農資料受到季節性因素顯著影響，疊加美國部分地區罷工潮結束對就業資料的影響。因此，鮑威爾和其他聯儲官員認為1月非農資料存在更多的噪音。相比就業資料，時薪資料環比微幅上漲反映了更加真實的情況。長期來看，加息的累計效應不應該被忽視。鮑威爾指出歷史上去通脹往往伴隨著失業率上升，但本輪勞動力市場受到結構性因素影響表現將不同以往。因此，聯儲對失業率目標並沒有進一步上調，相比失業率，聯儲對通脹反彈存在更多的潛在擔憂。

最後，當前債務增速是不可持續的，財政刺激退出實屬必要。本周公布的美聯儲資產負債表的規模約為8.4萬億美元。美國仍然堅持被動式縮表並且沒有打算直接出售抵押貸款支持證券（MBS）。這反映了在當前通脹連續下行並順利進入下行通道的情況下，聯儲不會採用主動縮表方式。針對財政部債務上限問題，鮑威爾認為美聯儲只是財政部的財務代理人，債務上限不在美聯儲的管轄範圍，但美國國會和財政部必須儘快設法解決以安撫市場的潛在擔憂。鮑威爾繼續指出財政刺激退出是必要的，因為當前債務增速是不可持續的。在一個極端狀況下，若債務上限問題最終導致政府債務違約，美聯儲也將無法獨善其身。換句話說，聯儲很難獨立為經濟增長與金融穩定提供流動性保障。因此，聯邦政府必須如期償付所有債務。

責任編輯︰梁浩碩