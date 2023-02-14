【港股市況】ATM向下、騰訊跌1%　藥明生物盈喜照跌半成　恒指高開71點後轉跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 偏軟逆市跌0.4%，騰訊 （00700） 靠穩升0.1%、美團 （03690） 升0.5%，耀才證券 （01428） 反彈近6%，領展 （00823） 反彈近1%，恒指高開71點，開報21235點，科指升0.5%，報4395點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：19】物管股逆市向上，碧桂園服務 （06098） 升逾2%，華潤萬象生活 （01209） 升近3%，融創服務 （01516） 升逾3%，世茂服務 （00873） 升近2%。

【10：08】大市轉升，報21170點，升6點，早段曾跌80點，低見21083點。

【10：01】藥明生物 （02269） 跌半成，低見61.25元。

【09：55】重磅傳統藍籌滙豐 （00005） 升0.4%，友邦 （01299） 升0.4%，中移動 （00941） 升0.2%，港交所 （00388） 0.6%。

【09：49】歐康維視生物 （01477） 盈喜，預期年度收入約1.6億至1.6億元人民幣，增長約1.8倍，股價今早升14%，高見13.1元。

【09：43】ATM向下，騰訊 （00700） 轉跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，美團 （03690） 跌0.3%。

【09：42】大市早段反覆偏軟，最新跌7點，報21157點，科指跌0.3%，報4365點。

【09：39】本港地產股反彈，其中恒地 （00012） 升逾1%，新地 （00016） 升0.7%，新世界 （00017） 升0.5%，信置 （00083） 升0.2%，長實 （01113） 升0.6%。

【09：38】發盈喜的藥明生物 （02269） 開市初段轉跌逾3%，低見61.75元。

【09：36】新東方在綫 （01797） 反彈逾3%，早段高見54.05元。

【09：32】耀才證券 （01428） 開市後升幅擴大至8%，高見1.48元。

【09：30】老恒和釀造 （02226） 升逾4成，高見1.3元。

【09：30】2023年中央一號文件發布，從九方面重點推進鄉村振興。一拖 （00038） 股價升逾1%，早段破頂高見4.39元。

【09：26】理文造紙 （02314） 發盈警，預計全年盈利按年下跌約60%，股價低開0.5%。

【盈警︱紙業股】理文造紙料去年純利按年跌6成 受邊際利潤下跌拖累

【09：25】藥明生物 （02269） 發盈喜，料全年純利按年增長30%，經調整純利增長47%，股價向好高開0.3%。

【藥明生物】藥明生物盈喜 料去年多賺30%

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 偏軟逆市跌0.4%，騰訊 （00700） 靠穩升0.1%、美團 （03690） 升0.5%，耀才證券 （01428） 反彈近6%，領展 （00823） 反彈近1%，恒指高開71點，開報21235點，科指升0.5%，報4395點。

【禁跨境炒股】耀才反彈近6% 澄清國內客國內開戶口 暫停買入功能

【09：13】期指開報21309點，升133點或0.6%。

【08：16】恒指黑期升約119點，報21290點，道指期貨跌7點，報34261點。

【07：53】【盈喜盈警】歐康維視生物料去年收入大增近1.8倍 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【07：50】【Morning精點】領展供股散戶有5大選擇 「活力午餐」人手不足致學校午膳延遲送達45分鐘

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接42億港元沽盤 銀行體系結餘跌至918億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報21245點，升81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.51元，較港收市價高0.76元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報389.51元，較港收市價高2.91元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.82元，較港收市價低1.18元或1.1%。

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【07：30】市場觀望美國今晚公布通脹數據，但有聯儲局官員率先看好經濟前景，認為美國經濟軟着陸機會正逐漸升溫，加上中美緊張關係紓緩，美股反覆向好，道指尾段升幅擴大，收市漲376點，報34245點；標指彈1.1%，報4137點；納指升1.5%，報11891點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.6%。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】中美危機降溫 夜期收市升164點 滙豐ADR造好（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

責任編輯︰梁浩碩