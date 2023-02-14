  • 18°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 11:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】ATM向下、騰訊跌1%　內房、物管股向上　恒指高開71點後轉跌（不斷更新）

股市 11:14 2023/02/14

分享：

分享：

港股市況不斷更新

ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 偏軟逆市跌0.4%，騰訊 （00700） 靠穩升0.1%、美團 （03690） 升0.5%，耀才證券 （01428） 反彈近6%，領展 （00823） 反彈近1%，恒指高開71點，開報21235點，科指升0.5%，報4395點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【11：14】貝殼（02423股價升逾6%，破頂高見55.8元。

【11：05】香港航天科技 （01725） 最新升逾12%，高見12.38元，成交2.9億元。

【10：59】新世界 （00017） 反彈幅度擴大至逾3%，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升逾1%，長實 （01113） 升0.6%，信置 （00083） 則跌0.8%。

【10：56】周大福 （01929） 升逾3%，六福 （00590） 升0.8%。

【10：53】香港航天科技 （01725） 股價再升逾9%，高見11.98元，2月至今已累升1倍。

【10：47】漢港控股 （01663） 短綫拉升，股價升近4成，高見0.159元，成交387萬元。

【10：47】【互聯網數據】伽馬數據：中國遊戲產業去年收入現近十年首次收縮　部分產品步衰退期

【10：39】內房向好，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.4%，碧桂園 （02007） 升0.7%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升0.4%。

【10：35】恒指再度轉跌，恒指最新跌86點，報21077點，科指跌近1%，報4333點。

【10：31】都市麗人 （02298） 股價升逾3成，高見0.34元。

【10：29】領展 （00823） 轉跌逾1%，低見53.95元。

【10：19】物管股逆市向上，碧桂園服務 （06098） 升逾2%，華潤萬象生活 （01209） 升近3%，融創服務 （01516） 升逾3%，世茂服務 （00873） 升近2%。

【10：08】大市轉升，報21170點，升6點，早段曾跌80點，低見21083點。

【10：01】藥明生物 （02269） 跌半成，低見61.25元。

【09：55】重磅傳統藍籌滙豐 （00005） 升0.4%，友邦 （01299） 升0.4%，中移動 （00941） 升0.2%，港交所 （00388） 0.6%。

【09：49】歐康維視生物 （01477） 盈喜，預期年度收入約1.6億至1.6億元人民幣，增長約1.8倍，股價今早升14%，高見13.1元。

【09：43】ATM向下，騰訊 （00700） 轉跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，美團 （03690） 跌0.3%。

【09：42】大市早段反覆偏軟，最新跌7點，報21157點，科指跌0.3%，報4365點。

【09：39】本港地產股反彈，其中恒地 （00012） 升逾1%，新地 （00016） 升0.7%，新世界 （00017） 升0.5%，信置 （00083） 升0.2%，長實 （01113） 升0.6%。

【09：38】發盈喜的藥明生物 （02269） 開市初段轉跌逾3%，低見61.75元。

【09：36】新東方在綫 （01797） 反彈逾3%，早段高見54.05元。

【09：32】耀才證券 （01428） 開市後升幅擴大至8%，高見1.48元。

【09：30】老恒和釀造 （02226） 升逾4成，高見1.3元。

【09：30】2023年中央一號文件發布，從九方面重點推進鄉村振興。一拖 （00038） 股價升逾1%，早段破頂高見4.39元。

【09：26】理文造紙  （02314）  發盈警，預計全年盈利按年下跌約60%，股價低開0.5%。

【盈警︱紙業股】理文造紙料去年純利按年跌6成　受邊際利潤下跌拖累

【09：25】藥明生物 （02269） 發盈喜，料全年純利按年增長30%，經調整純利增長47%，股價向好高開0.3%。

【藥明生物】藥明生物盈喜　料去年多賺30%

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 偏軟逆市跌0.4%，騰訊 （00700） 靠穩升0.1%、美團 （03690） 升0.5%，耀才證券 （01428） 反彈近6%，領展 （00823） 反彈近1%，恒指高開71點，開報21235點，科指升0.5%，報4395點。

【禁跨境炒股】耀才反彈近6%　澄清國內客國內開戶口　暫停買入功能

【09：13】期指開報21309點，升133點或0.6%。

【08：16】恒指黑期升約119點，報21290點，道指期貨跌7點，報34261點。

【07：53】【盈喜盈警】歐康維視生物料去年收入大增近1.8倍　一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【07：50】【Morning精點】領展供股散戶有5大選擇　「活力午餐」人手不足致學校午膳延遲送達45分鐘

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接42億港元沽盤　銀行體系結餘跌至918億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報21245點，升81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.51元，較港收市價高0.76元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報389.51元，較港收市價高2.91元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.82元，較港收市價低1.18元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】市場觀望美國今晚公布通脹數據，但有聯儲局官員率先看好經濟前景，認為美國經濟軟着陸機會正逐漸升溫，加上中美緊張關係紓緩，美股反覆向好，道指尾段升幅擴大，收市漲376點，報34245點；標指彈1.1%，報4137點；納指升1.5%，報11891點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.6%。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】中美危機降溫　夜期收市升164點　滙豐ADR造好（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

責任編輯︰梁浩碩

港股 港股ADR 期貨 ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【台灣旅遊】港人自2月20日起可以自由行身份到台灣旅遊　同日台灣解除口罩令

下一篇文章

【美股焦點】沃爾瑪將關閉三個技術中心　技術員工每周至少兩天在辦公室工作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【領展供股】領展史上首供股　散戶將有5大選擇？　記低5個重要日子！
【領展供股】領展史上首供股　散戶將有5大選擇？　記低5個重要日子！
【領展供股】曾淵滄：領展無目標供股更好、可儲彈藥執平貨　揸領展成本不高、供得過
【領展供股】曾淵滄：領展無目標供股更好、可儲彈藥執平貨　揸領展成本不高、供得過
【日本機票】香港快運HK Express再取消3月3日至30日多班往返香港及日本航班
【日本機票】香港快運HK Express再取消3月3日至30日多班往返香港及日本航班
【日本機票】國泰航空宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班　3.31恢復往返名古屋航班
【日本機票】國泰航空宣布再取消2月3日至3月30日多班往返日本航班　3.31恢復往返名古屋航班
【恒指夜期+ADR】中美危機降溫　夜期收市升164點　滙豐ADR造好（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中美危機降溫　夜期收市升164點　滙豐ADR造好（不斷更新）
【禁跨境炒股】耀才證券2.16暫停內地客戶口、股價跌逾13%　多家中資券商傳停內地居民開戶　招商中信稱未受影響
【禁跨境炒股】耀才證券2.16暫停內地客戶口、股價跌逾13%　多家中資券商傳停內地居民開戶　招商中信稱未受影響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款