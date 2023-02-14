【港股市況】恒指黑期升約119點　道指期貨跌7點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股向好，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約81點，恒指料開報21245點。滙豐 （00005） ADR折合報58.51元，較港收市價高0.76元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報389.51元，較港收市價高2.91元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.82元，較港收市價低1.18元或1.1%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：16】恒指黑期升約119點，報21290點，道指期貨跌7點，報34261點。

【07：53】【盈喜盈警】歐康維視生物料去年收入大增近1.8倍 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【07：50】【Morning精點】領展供股散戶有5大選擇 「活力午餐」人手不足致學校午膳延遲送達45分鐘

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接42億港元沽盤 銀行體系結餘跌至918億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報21245點，升81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.51元，較港收市價高0.76元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報389.51元，較港收市價高2.91元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.82元，較港收市價低1.18元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場觀望美國今晚公布通脹數據，但有聯儲局官員率先看好經濟前景，認為美國經濟軟着陸機會正逐漸升溫，加上中美緊張關係紓緩，美股反覆向好，道指尾段升幅擴大，收市漲376點，報34245點；標指彈1.1%，報4137點；納指升1.5%，報11891點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.6%。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】中美危機降溫 夜期收市升164點 滙豐ADR造好（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

責任編輯︰梁浩碩