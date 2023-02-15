【恒指夜期+ADR】夜期收市升19點　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）

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美國CPI放緩速度慢於市場預期，4位聯儲局官員在數據公布後，發表應繼續加息的言論，令6月再加息0.25厘的機會，即再加3次息，機會率首次達到49.3%的高位，而成為主流，美債息高見3.7952厘，其後回順至3.74厘水平，不過，亦有投資者認為美國CPI數據勁，因受調整權重的影響，受累房屋相關價格上升，而房價趨勢下跌，對未來CPI影響力或減弱，美股走勢波動，反映市場投資者仍競烈爭辯，夜期升19點，收報21118點；中概股指數跌0.6%，收報7684點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 148.88 +0.8% 騰訊ADR 380.27 +0.4% 滙豐ADR 58.44 +0.4% 阿里巴巴美股 102.27 -0.2%

北水走資37.7億 吸美團大手沽指數ETF

港滙接近弱方水平，金管局再次開始接錢，大市成交回落，連帶北水亦逃離港股，全日錄37.7億元淨流出。美團 （03690） 成為資金吸納對象，錄12.3億元淨流入，快手 （01024） 及騰盛博藥 （02137） 分別錄3億及0.6億元淨流入；淨流出集中在指數ETF，盈富基金 （02828） 及恒生國指ETF分別有31億及18.9億元淨流出。

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騰訊跌2%、藥明生物跌近4% 滙豐友邦逆市向好 恒指跌50點

港股反覆向下。恒生指數高開71點，其後轉跌最多89點，低見21074點，最終恒指跌50點，收報21113點，成交976.7億元。科指跌1%，報4330點。騰訊 （00700） 跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，藥明生物 （02269） 跌近4%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市向好，物管股向上。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 滙豐 58.20 +0.8 +14 12 創科實業 107.20 +2.4 +6 22 新地 111.70 +2.4 +6 12 藥明生物 62.00 -4.0 -14 63 阿里巴巴 102.50 -1.4 -26 29 騰訊 378.60 -2.1 -40 13

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大行報告︰

【大行報告】中信里昂：看好港交所今明年盈利前景 目標價升至425元

【大行報告│濠賭股】滙豐研究料2月賭收至少95億澳門元 勞動力短缺影響不大 偏好金沙

【資金流向】大摩：中國股市上周淨流出187億元、一改今年流入態勢 港股則仍有資金流入

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：15】夜期升104點，報21203點

【18：43】恒指夜期升56點，報21155點。

【16：10】騰訊 （00700） 跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，藥明生物 （02269） 跌近4%，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 逆市向好，升0.8%及0.3%，聯通 （00762） 升逾3%破頂。物管股向上，華潤萬象生活 （01209） 升逾3%，碧服 （06098） 升逾1%。恒指跌50點，收報21113點，成交976.7億元。科指跌1%，報4330點。

【16：00】恒指U盤前跌30點，報21133點。

【15：48】恒指收市前跌47點，報21117點，科指跌近1%，報4333點。

【15：42】騰盛博藥 （02137） 尾市跌8%，低見9.02元。

【15：26】騰訊 （00700） 尾市跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 則逆市向好升0.3%。

【15：16】新東方在綫 （01797） 尾市轉跌0.1%，低見51.65元，今早曾高見54.05元。

【15：16】中國石墨 （02237） 升幅擴大至兩成，高見1.38元。

【14：58】國壽 （02628） 逆市升逾2%，平保 （02318） 、財險 （02328） 升0.8%，太保 （02601） 升近2%。

【內險股】國壽1月保費收入跌2.5% 一文看清內險股收入

【14：55】三葉草生物 （02197） 升勢略為回順，最新升13%，報2.7元，午後曾升兩成高見2.94元。

【14：38】騰訊 （00700） 跌近2%，低見379元，大市跌約46點，報21117點，科指跌1%，報4331點。

【14：26】昨急升的博駿教育 （01758） ，股價今日回吐兩成，低見0.305元。

【14：16】東方海外 （00316） 跌3%，低見128.5元，中遠海控 （01919） 跌0.6%，中遠海運港口 （01199） 則逆市升1%。

【14：09】ATMXJ中，以京東 （09618） 表現最差，股價跌逾2%，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌近1%，美團 （03690） 跌近0.1%。

【14：07】中國石墨 （02237） 中午發盈喜，股價午後升逾14%，高見1.32元。

【14：04】領展 （00823） 再跌逾2%，低見53.4元，成交6.5億元。

【13：28】電力股向上，潤電 （00836） 升逾1%，破頂高見18.06元，中國電力 （02380） 升逾1%，龍源電力 （00916） 升逾5%。

【13：16】有線寬頻 （01097） 中途停牌，停牌前報0.049元，跌2%，成交5.4萬元。

【有線寬頻1097】有線寬頻午後突然停牌 傳與電視收費牌照有關

【13：12】大市轉跌15點，報21146點，科指跌0.5%，報4351點。

【13：11】三葉草生物 （02197） 升幅擴大至2成，高見2.87元。三葉草生物中午宣布，早前在中國獲納入緊急使用的重組蛋白新冠疫苗已上市，並於浙江長興交付及進行了首劑接種。

【13：09】三葉草生物 （02197） 午後拉升，最新升9%，高見2.6元，成交5154萬元。

【13：07】藥明生物 （02269） 午後初段跌逾3%，報62.15元。

【13：00】恒指午後初段升約40點，報21204點，科指跌0.2%，報4366點。

【12：38】【譚仔業績】譚仔國際首9個月除稅後溢利減少39% 母企：內地開關後經營環境逐步改善

【12：20】【業績｜芯片股】華虹半導體上季溢利升19% 總裁唐均君：年內將釋放每月產能至9.5萬片

【12：09】【新冠疫苗】三葉草生物：新冠疫苗加強針在中國上市 股價半日挫逾2%

【12：00】恒生指數半日升46點，報21211點，成交484億元。科指跌0.2%，報4364點。ATM個別發展，美團 （03690） 升0.4%，騰訊 （00700） 跌0.9%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%。地產股反彈，新世界 （00017） 升近3%，新地 （00016） 升2%，內房、物管股造好，華潤萬象生活 （01209） 升逾4%。

【11：52】中芯 （00981） 升0.8%，高見17.28元。

【芯片股】中芯：去年手機佔晶圓收入跌至27% 手機業務下降情況嚴重

【11：49】恒指升65點，報21230點，科指跌0.1%。

【11：44】華潤萬象生活 （01209） 升逾4%，暫為表現最好藍籌，藥明生物 （02269） 跌逾4%，藍籌中最差。

【11：39】港股中午收市前再轉升。

【11：31】上證半日微跌0.03%，深證跌0.5%，創業板指跌0.7%。

【11：28】恒指跌約54點，報21109點，科指跌0.7%，報4342點。

【11：14】貝殼（02423股價升逾6%，破頂高見55.8元。

【11：05】香港航天科技 （01725） 最新升逾12%，高見12.38元，成交2.9億元。

【10：59】新世界 （00017） 反彈幅度擴大至逾3%，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升逾1%，長實 （01113） 升0.6%，信置 （00083） 則跌0.8%。

【10：56】周大福 （01929） 升逾3%，六福 （00590） 升0.8%。

【10：53】香港航天科技 （01725） 股價再升逾9%，高見11.98元，2月至今已累升1倍。

【10：47】漢港控股 （01663） 短綫拉升，股價升近4成，高見0.159元，成交387萬元。

【10：47】【互聯網數據】伽馬數據：中國遊戲產業去年收入現近十年首次收縮 部分產品步衰退期

【10：39】內房向好，中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.4%，碧桂園 （02007） 升0.7%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升0.4%。

【10：35】恒指再度轉跌，恒指最新跌86點，報21077點，科指跌近1%，報4333點。

【10：31】都市麗人 （02298） 股價升逾3成，高見0.34元。

【10：29】領展 （00823） 轉跌逾1%，低見53.95元。

【10：19】物管股逆市向上，碧桂園服務 （06098） 升逾2%，華潤萬象生活 （01209） 升近3%，融創服務 （01516） 升逾3%，世茂服務 （00873） 升近2%。

【10：08】大市轉升，報21170點，升6點，早段曾跌80點，低見21083點。

【10：01】藥明生物 （02269） 跌半成，低見61.25元。

【09：55】重磅傳統藍籌滙豐 （00005） 升0.4%，友邦 （01299） 升0.4%，中移動 （00941） 升0.2%，港交所 （00388） 0.6%。

【09：49】歐康維視生物 （01477） 盈喜，預期年度收入約1.6億至1.6億元人民幣，增長約1.8倍，股價今早升14%，高見13.1元。

【09：43】ATM向下，騰訊 （00700） 轉跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，美團 （03690） 跌0.3%。

【09：42】大市早段反覆偏軟，最新跌7點，報21157點，科指跌0.3%，報4365點。

【09：39】本港地產股反彈，其中恒地 （00012） 升逾1%，新地 （00016） 升0.7%，新世界 （00017） 升0.5%，信置 （00083） 升0.2%，長實 （01113） 升0.6%。

【09：38】發盈喜的藥明生物 （02269） 開市初段轉跌逾3%，低見61.75元。

【09：36】新東方在綫 （01797） 反彈逾3%，早段高見54.05元。

【09：32】耀才證券 （01428） 開市後升幅擴大至8%，高見1.48元。

【09：30】老恒和釀造 （02226） 升逾4成，高見1.3元。

【09：30】2023年中央一號文件發布，從九方面重點推進鄉村振興。一拖 （00038） 股價升逾1%，早段破頂高見4.39元。

【09：26】理文造紙 （02314） 發盈警，預計全年盈利按年下跌約60%，股價低開0.5%。

【盈警︱紙業股】理文造紙料去年純利按年跌6成 受邊際利潤下跌拖累

【09：25】藥明生物 （02269） 發盈喜，料全年純利按年增長30%，經調整純利增長47%，股價向好高開0.3%。

【藥明生物】藥明生物盈喜 料去年多賺30%

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 偏軟逆市跌0.4%，騰訊 （00700） 靠穩升0.1%、美團 （03690） 升0.5%，耀才證券 （01428） 反彈近6%，領展 （00823） 反彈近1%，恒指高開71點，開報21235點，科指升0.5%，報4395點。

【禁跨境炒股】耀才反彈近6% 澄清國內客國內開戶口 暫停買入功能

【09：13】期指開報21309點，升133點或0.6%。

【08：16】恒指黑期升約119點，報21290點，道指期貨跌7點，報34261點。

【07：53】【盈喜盈警】歐康維視生物料去年收入大增近1.8倍 一文看清年度盈警盈喜（不斷更新）

【07：50】【Morning精點】領展供股散戶有5大選擇 「活力午餐」人手不足致學校午膳延遲送達45分鐘

【07：45】【港元滙價】金管局今晨承接42億港元沽盤 銀行體系結餘跌至918億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報21245點，升81點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.51元，較港收市價高0.76元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報389.51元，較港收市價高2.91元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報102.82元，較港收市價低1.18元或1.1%。

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【07：30】市場觀望美國今晚公布通脹數據，但有聯儲局官員率先看好經濟前景，認為美國經濟軟着陸機會正逐漸升溫，加上中美緊張關係紓緩，美股反覆向好，道指尾段升幅擴大，收市漲376點，報34245點；標指彈1.1%，報4137點；納指升1.5%，報11891點；反映中國概念股表現的金龍指數升2.6%。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】中美危機降溫 夜期收市升164點 滙豐ADR造好（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】商湯、國藥控股、中聯重科

責任編輯︰梁浩碩