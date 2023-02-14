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【著數優惠】洋紫荊維港遊低至43折 送開蓬巴士遊 海上自助餐+360度欣賞維港夜景

理財智慧 15:00 2023/02/14

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農曆新年過後，天氣回暖，大家外出遊玩意欲也更高。想找特別的節目?一邊吃自助餐一邊坐船欣賞維港美景，也是一家大小，或者是朋友聚會的好選擇。KKday推出了「洋紫荊維港遊自助餐」 送「開蓬巴士遊」優惠，低至43折，成人最平298元起。

    點擊圖片放大
    +6
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晚上由北角洋紫荊碼頭上船，乘坐洋紫荊號遊船出海，一邊在維港中心觀賞全球最大型燈光音樂匯演「幻彩詠香江」，一邊在船上享用自助晚餐，享用凍海鮮 - 紐西蘭青口、泰國凍蝦、麵包蟹、法國黃金螺、紐西蘭大蜆；鐵板燒 - 韓式燒蝦、墨魚仔、豬腩肉；日式火鍋；摩洛哥式雜菜燴牛肉、香草白酒牛油煮加拿大黑青口、避風塘辣蟹、麒麟斑塊、船長燴牛尾，連甜品及飲品。更可於船上360度欣賞維港夜景及「幻彩詠香江」匯演。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？


食完自助餐後，乘客會於北角碼頭落船，轉乘座特色開蓬巴士。「開蓬巴士遊」途經中環摩天輪，前往中西區海濱長廊 - 中環段拍攝團體照片，停留時間約 20 分鐘。

 【快閃優惠 – 低至43折】洋紫荊維港遊自助餐 - 送「開蓬巴士遊」
KKday 優惠: 
星期一至四及日 成人298元/位，小童（2-11歲）188元/位 
星期五至六 成人320元/位，小童（2-11歲）200元/位  優惠連結：請按此
(原價: 700元/位)

【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流，詳見【下一頁

即日起至3月11日期間行程：
18:15於北角洋紫荊碼頭集合，於船上享用自助餐。
於北角碼頭下船，轉乘開蓬巴士，參加特色「開蓬巴士遊」。
最後於尖沙咀九龍酒店落車解散。

3月12日起期間行程：
18:00 尖沙咀海景嘉福酒店集合，乘坐開蓬巴士
19:15 到達北角(東)渡輪碼頭
19:30 洋紫荊維港遊
21:30 北角(東)渡輪碼頭下船，北角港鐵站解散。

優惠詳情：

優惠期 (預訂期)  : 2023年2月14日15:00至2月21日23:59
用餐日期：2023年2月15日至3月31日

 

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責任編輯：陳詠妍

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