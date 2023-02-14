【券商點睇】「自動製茶機」助降人力成本 奈雪店效有望反彈

在疫情影響下，浦銀國際預計奈雪的荼（02150）去年下半年同店店效按年下滑20至25%。然而，公司期內新增164家奈雪門店，彌補了同店店效的下滑，料奈雪去年下半年收入按年增長15%左右，毛利率同比維持穩定。由於去年第二季公司開始積極引入自主研發的「自動製茶機」來實現生產過程的自動化與標准化，並已在第三季推廣到所有門店。截止目前，「自動製茶機」的應用已大幅提升了單店的運營效率，幫助奈雪單店全職員工數實現大幅下降2至5人。

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隨着消費情緒恢復，基於相對樂觀的假設，該行目前預測奈雪2023年同店店效按年有望較大幅度反彈。同時，門店數將在2023年持續擴張，預計淨開店350至400家。「自動製茶機」對門店運營效率的幫助，將在2023年繼續釋放，進一步降低門店人工成本佔收入比例。該行預計，同店店效反彈帶來的正向經營槓桿與門店運營效率提升，有望同時推動2023年門店經營利潤率取得大幅反彈。

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基於現製茶飲行業激烈的競爭格局並未改，且疫情後出現低端化的現象，為高端茶飲玩家的發展前景蒙上陰影；在2023年店效與盈利仍存在較大變數的情況下，奈雪目前估值缺乏吸引力，故暫時維持「持有」評級，目標價看6.6元。隨着店效與盈利確定性的增加，該行將對評級抱持更開放的態度。

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責任編輯：林衛