【人行放水】人民銀行連續3月加量等價操作 本月開展4990億MLF操作

中國人民銀行在周三（15日）發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展4,990億元（人民幣，下同）的中期借貸便利（MLF）操作和2,030億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。這已是人行連續第三個月選擇加量等價的操作。

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中標利率方面，被視為中期政策利率的MLF利率連續第6個月保持不變，1年期MLF中標利率為2.75%，符合市場預期。人行曾在去年8月出手將MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率同時分別下降10個基點。鑒於本月有3,000億元的MLF到期，因此人行在2月的MLF續做中，超額1,990億元。

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據報道，在去年8月下調過MLF利率後，人行在去年8月和9月的MLF續做操作中分別縮量了2,000億元，在去年10月的操作中選擇作等額續做，去年11月小額縮量續做，不過人行通過抵押補充貸款(PSL)、科技創新再貸款等工具投放中長期流動性3,200億元，中長期流動性投放總量已高於MLF到期量。 去年12月、今年1月和2月分別小幅加量進行了1,500億元、790億元和1,990億元MLF操作。

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責任編輯：林衛