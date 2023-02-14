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【券商點睇】第一季同店銷售復甦 百勝中國目標獲調高

股樓投資 09:33 2023/02/14

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招商證券指出，疫情對去年四季百勝中國（09987）銷售的影響超過預期。在高峰時期，約有4,300家餐廳關閉或無法提供堂食服務，佔其總門店近1/3。至去年12月中旬放鬆疫情限制後，1,300家餐廳因人手短缺而受到影響。整體系統流水和同店銷售均按年下降4%。

【同場加映】青姐話：虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

然而，今年第一季的流水增長令人鼓舞。公司管理層表示，與去年農歷新年期間相比，同店銷售錄得中單位數的增長，但尚未恢復到新冠疫情前的水平。故公司仍然對農歷新年後的消費支出持謹慎態度。另公司繼續實施高效措施，如在不同門店之間共享管理團隊，並使用數字資源安排員工。公司預計，高效措施將繼續幫助抵銷今年雞肉價格和工資的上漲。

【延伸閱讀】港股追蹤：中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低【見下頁

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百勝中國去年第四季新開了538家餐廳，使全年新開的餐廳數量達到1,159家，餐廳總數達到12,947家。管理層制定了今年淨新開門店1,100至1,300家的指引。該行將公司目標價上調至514.7元，對應未來12個月每股盈利預測1.67美元，目標市盈率為39.4倍，維持「中性」評級。

【同場加映】溫股知新：港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
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責任編輯：林衛

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