【券商點睇】國泰君安上調評級至「中性」 銀娛估值反映樂觀預期

國泰君安將銀河娛樂（00027）的投資評級由「減持」上調至「中性」，並將目標價由35元上調至55元。該行又將2022至2024年經調整EBITDA預測分別調整-140.8%、118.9%及213.1%，至-6.8億元、45.23億元及76.26億元。該目標價利用折現現金流方法計算，對於運用折現現金流方法得出的每股估值68.27元，相當於有19.4%的折讓，對應2023至2024年EV/經調整EBITDA分別為51.3倍及29.8倍。

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該行指出，從2015至2019年的五年間，銀娛的平均EV/經調整EBITDA為14.1倍，而從2010至2019年的十年間為15.6倍。以當前股價看，市場對博彩業的估值不僅反映了其對2023年的較高預期，而且還反映了其對2024年的較樂觀預期。

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國泰君安預期，銀娛將於2023年及2024年開放已建成的「路氹第三期」物業，奪取市場份額。雖然第三期主要由非博彩景點組成，預計它將吸引客戶到澳門銀河的其他博彩區。隨着澳門博彩需求的持續復甦，公司計劃先開放已建成的「澳門銀河萊佛士」酒店，隨後開放銀河國際會議中心，然後開放「澳門安達仕」酒店。同時，銀娛繼續興建其新一代綜合度假村「第四期」。

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責任編輯：林衛