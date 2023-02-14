【美國CPI】拆解美科企裁員幾萬人　消失於就業報告之謎

▲ 【美國勞工緊張】拆解美科企裁員幾萬人 消失於就業報告之謎

美國多間科網巨企自去年底宣布裁員，人數達幾萬人，然而近期美國失業率下跌、非農新增職位仍維持強勁增長，又未見失業人士顯著拉高首次申領失業救濟金，勞動力市場吃緊的情況，仍令美國聯儲局頭痛不已，因為這直接影響CPI通脹走勢。美國息口壓力高企，香港人供樓負擔增加，這批消失的失業大軍，可能與獲得豐厚的遣散費有關。

被裁員工頓變「百萬富翁」

Facebook母公司Meta（美：META）、Google母公司Alphabet（美：GOOG）及微軟（美：MSFT）分別裁員1.1萬、1.2萬及1萬人。3間公司在業績報告中均有提到在重組員工架構上的開支，可以發現被裁的員工，平均可獲得的遣散費用其實不少（見下表）。

以Meta為例，公司用於遣散費用達42億美元，以此簡單計算，平均每名被裁員工可獲得38.2萬美元（折合約300萬港元）；Google指用於遣散費用會在19億至23億美元之間，即被裁員工平均遣散費介乎15.8萬至19.2萬美元（折合約124萬至150萬港元）；即使是裁員開支較少的微軟，每名被裁員工平均亦可獲得約8萬美元（折合約62.8萬港元）作為遣散費。

公司 裁員 遣散費用 被裁員工平均可獲 Meta 1.1萬人 42億美元 38.2萬美元 Google 1.2萬人 19-23億美元 15.8-19.2萬美元 微軟 1.0萬人 8億美元 8萬美元

科技企業本身聘請的員工普遍擁高學歷及專業技術，被裁後即使進入失業大軍，亦有較大機會更快找到工作，更何況部分員工獲得數以十萬美元計的遣散費後，或會有先玩玩、後創業等想法，未必即時投入勞動市場。

大家亦可想想，如果遣散費有300萬港元，每個月只用10萬元，還可以使30個月，拿去做美元定存，當地更有5厘息回報。

此外，1月份非農新增職位大部分來自服務業，尤其是休閒和酒店業，可見美國的就業結構已經發生了變化，工資急升的服務業在請人，然而高學歷的科技人材卻未必有進入服務業的想法，故「有工無人做」的情況可能會繼續出現。

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

相關文章：

【儲局官員】鮑曼：勞動力市場強勁 經濟軟著陸不容易實現

【歐洲經濟】歐盟下調今明通脹預測、料今年歐元區通脹為5.6% 估經濟可避開技術性衰退

編輯：葉志偉