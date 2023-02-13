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【儲局官員】鮑曼：勞動力市場強勁　經濟軟著陸不容易實現

宏觀解讀 22:29 2023/02/13

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美國本周除有多項經濟數據公布外，聯儲局官員講話繼續成為市場焦點，聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，當局距離實現物價穩定仍有一段距離，有必要進一步上調聯邦基金利率，令通脹下降至當局目標，經濟軟著陸雖然很難，但依然有機會實現。

她坦言近期整體通脹放緩，但核心服務通脹仍處於高位，未有如聯儲局希望般溫和，勞動力市場仍然強勁，若高通脹持續時間愈長，聯儲局降低通脹的工作將更具挑戰性。她預計當局會繼續提高利率，又指到下次議息會議前仍有很多數據，當局需要對此進行觀察，但深信仍有可能實現經濟軟著陸。

鮑曼又指，聯儲局必須使聯邦基金利率達到一個具限制性的水平，並在該水平保持一段時間，以恢復物價穩定。

她又提到，經濟和通脹前景仍然存在高度不確定性，全球和國內因素均加劇了不確定性，預期地緣政治發展或令即將公布的數據有機會出乎市場預期之外。

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編輯：葉志偉

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