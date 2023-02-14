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【藥明生物】藥明生物跌近2%　惟發盈喜料去年多賺30%

股市 09:32 2023/02/14

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【藥明生物】藥明生物盈喜　料去年多賺30%

藥明生物 （02269） 發布盈喜，預期去年全年收益增長48.4%，純利按年增長30%，經調整純利增長47%，因（1）新綜合項目數屢達記錄，同時 服務更多客戶以實現可持續的高增長；（2）商業化生產及後期階段業務持續發展，推動收益顯著增長；（3）憑藉CRDMO（合同研究、開發及生產）業務模式、技術平台、 項目交付時間及執行記錄，令收益增加，非新冠項目領域尤為明顯。（4）推一站式綜合製劑服務、技術平台（例如ADC（抗體偶聯藥物）及雙特異性抗體）快速發展，提高集團收益。（5）整合現有及新擴展的產能。（6）全球多點佈局及供應鏈網絡優勢，實施營運效率改善項目及執行業務連續性計劃。

藥明生物現跌1.8%，報63.4元。

【抽水潮｜2269】藥明生物大股東減持5600萬股　套現40億

【醫藥股】CXO板塊領跑　藥明生物飈近7%　疫苗概念股續受壓

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？恒指兩萬關能守住？

開市追揸沽
【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？

記者：譚志偉

港股 業績公布 藥明生物（02269）
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