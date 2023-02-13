【歐洲經濟】歐盟下調今明通脹預測、料今年歐元區通脹為5.6%　估經濟可避開技術性衰退

▲ 【歐洲經濟】歐盟下調今明通脹預測、料今年歐元區通脹為5.6% 估可避開技術性衰退

歐洲執委會（European Commission）表示，相信通脹於去年四季已經見頂，並將持續下行，將歐元區今年的通測預期下調0.5個百分點至5.6%，明年則下調0.1個百分點至2.5%。

歐洲執委會指，今明兩年通脹回落速度將較此前預測快，預期歐盟今年的通脹將放緩至6.4%，明年為2.8%，此前預期為7%及3%。

同時，歐盟相信，今年歐洲經濟將更健康，甚至有望可以避開技術性衰退，主因歐洲天然氣基準價格已跌回戰前水平、意外溫和的天氣，以及去年低的經濟增長好於預期。

因此，歐盟將經濟增長預測調高，預期去年歐洲及歐元區GDP增長為3.5%；今年歐洲及歐元區增長預測為0.8%及0.9%，明年分別為1.6%及1.5%。

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編輯：袁諾曦