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【電商股｜業績】叮咚買菜首錄季度盈利　股價飈升近23%

股市 22:34 2023/02/13

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【電商股｜業績】叮咚買菜虧轉盈　上季賺1.16億元人幣　盤前飆升近8%

叮咚買菜（美：DDL）公布去年第四季業績，收入按年增13.1%至62億元；首次錄得季度盈利，純利為4990萬元（人民幣，下同），2021年同期虧損11億元；經調整純利為1.16億元，2021年同期虧損10.3億元；經調整每股盈利為0.35元，2021年同期每股淨虧損3.19 元；商品成交金額（GMV）按年升12.7%至 67.7億元。

受業績利好，叮咚買菜現飆升近23%，報5.945美元。

以業務劃分，產品收入按年升13.4%至61.4億元，主要受惠於平均訂單價值的增加；服務收入為6270萬元，按年下降9.9%，主要因公司優化其會員結構及留住更高價值的用戶。

叮咚創始人兼行政總裁梁昌霖表示，未來將深化對現有市場的滲透，不斷挖掘用戶需求以實現盈利。梁昌霖續稱，將強調創新，尤其在食品方面，將開發及推出迎合更廣泛用戶的新食品。

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記者：伍鍵文

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