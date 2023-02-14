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英國一城市推1英鎊買新樓 免首期長租25年當供款

環球社會熱點 08:35 2023/02/14

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1英鎊置業上車居然不是夢，英國中部城市伍爾弗漢普頓（Wolverhampton）推出置業援助計劃。民眾無需繳付首期，長租新樓的租金當作供款，25年後就可用1英鎊購入單位。

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伍爾弗漢普頓政府以2,400萬英鎊（約2.3億港元）購入100間新屋，展開名為「Help to Own」的計劃，針對希望首次置業但儲蓄不多的當地民眾。

申請者需符合以下資格：

  • 擁有英國永久居留身份
  • 名下沒有物業
  • 通過信貸審查及壓力測試
  • 儲蓄不超過租住單位價值的1成

民眾只需繳交1,000英鎊申請費、於土地注冊處登記租用手續的律師費和小額印花稅，無需按金或首期就可入住單位。

申請者會與當局簽訂20年租約，期間繳交的租金當作購買單位的供款。20年期滿後，租客考慮置業就可再簽訂5年租約，期滿後就可以1英鎊購入該單位。

英企加薪幅度料創逾10年新高 仍不敵通脹 【下一頁】

租客只要提前3個月通知，就可退出計劃，之前繳交的租金就可轉移至另一個「Help to Own」項目，或可以現金形式提取。

據悉，計劃限制每年租金升幅不會超過零售價格指數（RPI）或1.75%（以較高者為準）。租金加幅也會計入租客累積的供款金額。

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責任編輯：鄭錦玲

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