【券商點睇】看好長期成長空間及增長潛力 招商證券首予洪九果品「強烈推薦」

招商證券表示 ，洪九果品（06689）端到端供應鏈能力穩固，看好其高端進口鮮果產業成長空間及長期增長潛力，首予「強烈推薦」評級，並予目標價37.63元。洪九果品周一（13日）收市報 27元，升幅3.1%。





【青姐話】回吐？嘔吐？

該行指出，進口鮮果市場快速擴張，未來分銷市場格局集中化為趨勢。 中國鮮果市場穩健增長，進口水果增速更為迅猛，2017至2021年進口鮮果零售額複合年均增長率達22.6%。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

長期而言，該行指行業高檔進口水果受消費升級驅動下量價齊升，未來增長潛力大。至於 行業目前存在價值鏈冗長、高損耗低效率的痛點，招銀料未來擁有鮮果供應鏈端到端整合能力及自有品牌的公司將受益，行業格局將趨於集中。

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



撰文：鄭昊彤