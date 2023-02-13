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【券商點睇】看好長期成長空間及增長潛力 招商證券首予洪九果品「強烈推薦」

股樓投資 18:53 2023/02/13

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招商證券表示，洪九果品（06689）端到端供應鏈能力穩固，看好其高端進口鮮果產業成長空間及長期增長潛力，首予「強烈推薦」評級，並予目標價37.63元。洪九果品周一（13日）收市報27元，升幅3.1%。



【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

該行指出，進口鮮果市場快速擴張，未來分銷市場格局集中化為趨勢。中國鮮果市場穩健增長，進口水果增速更為迅猛，2017至2021年進口鮮果零售額複合年均增長率達22.6%。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

長期而言，該行指行業高檔進口水果受消費升級驅動下量價齊升，未來增長潛力大。至於行業目前存在價值鏈冗長、高損耗低效率的痛點，招銀料未來擁有鮮果供應鏈端到端整合能力及自有品牌的公司將受益，行業格局將趨於集中。

 

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
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撰文：鄭昊彤

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洪九果品（06689） 港股 目標價

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