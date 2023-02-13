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【大行報告】滙豐研究：今年股價仍落後同行 削ESR目標價至24元

股樓投資 18:26 2023/02/13

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滙豐研究表示，ESR（01821）今年起股價表現至今繼續落後同行，利率上升的環境顯著影響了集團去年合併ARA平台後的整合和獲利能力。該行下調集團2022財年的經調整EBITDA預測9%，並分別下調今明兩個財年的預測17%和12%，同時將目標價由33元下調至24元，維持「買入」評級。ESR周一（13日）收市報15.22元，跌幅2.1%。



【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

該行指出，與合併ARA平台相關的股東不斷採取公司行動，最近一次是發行以集團股票為基礎的可轉換債券，作為海峽貿易的基礎，對集團的基本表現造成不利影響。


 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

    點擊圖片放大
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    +4

 

不過，該行認為集團將ARA平台貨幣化是一個關鍵的催化劑，亦指集團是一個對利率敏感及在中國重新開放後的間接受惠者。

 

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
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撰文：鄭昊彤

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ESR（01821） 港股 大行報告

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