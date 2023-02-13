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港鐵小蠔灣項目第一期流標　計劃適時重新招標

股樓投資 18:23 2023/02/13

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港鐵公司（00066）大嶼山小蠔灣物業發展項目第一期，上周三（8日）截標。港鐵今表示，決定不接納任何有關該項目的標書文件，並會於適時重新招標。值得留意的是，上述項目是今年第三幅流標的地皮。 

事實上，項目上周僅收3份標書，是2014年4月後收到最少標書的鐵路物業項目，而入標財團皆是本地大型發展商，包括新鴻基地產（00016）、長實集團（01113）及會德豐地產。 

踏入2023年今，撇除上述項目，另有兩個項目流標，其中赤柱環角道豪宅地皮，因地價標金未達到政府所定底價，所以流標。此外，市區重建局旗下觀塘市中心第4及第5發展區商業項目，月初亦宣布流標。 

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撰文 : 黃卓賢

招標 新地 會德豐地產 長實 港鐵

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