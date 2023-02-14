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【土耳其地震】兩醫護不顧自身安危 保護病嬰保温箱（有片）

環球社會熱點 09:05 2023/02/14

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土耳其上周一（6日）發生大地震，至今造成大量人命傷亡。當地兩名醫護人員在天災面前仍不顧自身安危，只為保護病戶內的初生嬰兒，獲得外界一致讚賞。

【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指 【下一頁】

【土耳其地震】政府發113份拘捕令 最少12人被扣押 【下一頁】

網上流傳影片可見，Devlet Nizam與Gazwl Caliskan當時正在初生嬰兒深切治療部當值。地震來臨時兩人未有即時逃生，反而上前扶穩搖晃不停的嬰兒保溫箱，避免脆弱的小嬰兒受傷，直至震感消失。

    點擊圖片放大
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影片及後在社交平台廣傳，當地政治人物Fatma Sahin盛讚，「土耳其的醫護人員了不起」。據悉，相關片段來自土耳其的加濟安泰普省（Gaziantep），兩名醫護的舉動亦深受網民讚賞。

土敘兩國地震死亡人數不斷上升，土耳其的災情甚至超過1999年大地震，成為當地自1939年來最嚴重一次地震。

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責任編輯：吳漢培

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