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【情人節】凱特當眾詐型 估威廉王子唔會送花示愛

環球社會熱點 08:05 2023/02/14

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英國王儲威廉王子（Prince William）與老婆凱特（Kate Middleton）出名恩愛，但凱特早前訪問利兹（Leeds）時就當眾詐型，估計威廉今年情人節都不會向她送贈鮮花示愛。

【超級碗】Rihanna暌違7年回歸舞台 騷孕肚賣力唱跳 【下一頁】

凱特本月參觀位於利兹、被譽為全歐洲最大的室内市場Kirkgate Market，與市場内多個攤主交流，期間停駐在一個花檔前。

    點擊圖片放大
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花檔檔主當時見臨近情人節，乘機向凱特「搲生意」，問她平時威廉會不會送花，又主動表示如果威廉夫婦買花會有折。

檔主向凱特送上一束她最愛的風信子，又落足嘴頭向凱特提議威廉可以考慮買玫瑰送給她。不過凱特隨即詐型，估老公於情人節不會買玫瑰花送給她。

【英國王室】哈里梅根傳受邀出席加冕典禮 但要盡快答覆 【下一頁】

雖然慘食檸檬，檔主對能與凱特傾談仍感到很愉快，更大讚凱特談話期間表現真誠。

威廉與凱特2011年結婚並育有兩子一女，早已是老夫老妻。不過凱特早年接受訪問時，曾透露新婚後第一個情人節，因威廉要於空軍服役而不能共度佳節，威廉就送上鮮花和卡片表達愛意。

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責任編輯：鄭錦玲

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