【薪資調查】英國企業今年預料加薪5% 為11年最高

英國人力發展協會(CIPD)公布調查顯示，55%英國招聘企業預期今年將會提高基本薪酬或浮動薪酬。英國企業與香港企業同樣面對難以招聘或留住員工的問題，調查顯示，逾一半受訪者在填補職缺方面遇到問題；近三分之一受訪者預計，未來6個月會出現類似問題。協會CIPD預期，今年年薪中位數加幅會升5%，這次是自2012年有記錄以來的最高水平。

該調查在1月3日至5日期間進行，訪問了2012名僱主。

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責任編輯：陳玉蓮