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【券商攻港】老虎證券推出香港交易平台「Tiger Trade」 、推免佣免平台費優惠　早前遭中證監點名

股市 17:45 2023/02/13

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【券商攻港】老虎證券推出香港交易平台「Tiger Trade」 、推免佣免平台費優惠　早前遭中證監點名

歷經中證監點名要求整改後，中資互聯網券商老虎證券（美：TIGR）今日宣布，正式在香港推出旗艦交易平台 Tiger Trade。老虎證券特別強調，「香港居民」可在Tiger Trade以單一帳戶交易港股、窩輪、牛熊證、美股、美股碎股、美股期權、ETF 等，並會在推廣期內提供免平台費。

據老虎證券通告，在3月底前開立帳戶的新客戶並存入1萬港元資金，可獲安排免佣、免平台費，包括

  • 港股、窩輪及牛熊證交易：永久免佣，至11月29日前免平台費
  • 美股證券交易：免佣至11月29日
  • 美股期權交易：免佣至6月30日
  • 美股 L2 深度行情：免費提供至12月31日

老虎證券表示，Tiger Trade可提供美股碎股服務，買賣標準普爾 500 指數成份股、美股 ETF 及熱門中概股的最低交易金額降至 1 美元起，新客戶存入新資金可獲價值50美元美股碎股，可自行選擇Tesla 、Apple 、Amazon等8家熱門美股。

老虎證券2021年收購本地券商

老虎證券於2021年收購本地海悦證券，擁有證監會第1類（證券交易）和第2類（期貨交易）牌照，去年再取得4類（就證券提供意見）及第五類牌照（就期貨合約提供意見）。公司指，目前全球開戶客戶約197萬，業務包括美國、新加坡、澳洲、新西蘭及香港等國家及地區，合計擁有67個金融牌照或許可。

老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，香港投資市場已經非常成熟，但看到港股 交易的佣金還是偏高，仍存在收取會員費、平台費等痛點，期望進駐香港可讓用戶體驗科技帶來的高性價比服務。

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耀才澄清暫停客戶證券帳戶範圍 98%收入來自香港客戶，可見【下一頁】

相關文章：

【富途FUTU】中證監整治富途和老虎非法跨境展業　禁增量資金跨境入帳　富途及老虎證券：將嚴格配合整改工作（第三版）

編輯：麥德銘

港股 中國證監會 美股 證監會
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