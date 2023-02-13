為求購得心頭好　棄跑馬拉松趕落訂　愉景新城三房戶903.8萬易手

中港通關後，荃灣成交持續暢旺。美聯物業鄭嘉邦表示，荃灣愉景新城7座中高層H室，實用面積647平方呎，三房連套房單位，日前以903.8萬元易手，實用呎價約13,969元。

鄭嘉邦透露，上址買家屢遇業主反價封盤，為購得心儀單位，日前棄跑馬拉松，親身落訂，終購得心頭好。

資料顯示，原業主於1997年以546.3萬元購入上述單位，持貨約26年，現賬面獲利357.5萬元，物業期內升值約65%。

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