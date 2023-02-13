【舜宇 2382】 舜宇發盈警 料去年少賺至少5成 股價跌逾2%再失「紅底」

舜宇光學（02382）發盈警，預期於去年度錄得股東應佔溢利約22.5億元至24.9億元人民幣，較2021年度49.9億元，按年大減約50%至55%。股價今早（13日）開市便跌穿100元，低開2.6%，收報99.85元，仍跌2.5%，成交額9.1億元。

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁】

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公司指，去年受到疫情反覆、晶片短缺、俄烏衝突、通脹及全球經濟的不確定性等因素影響，智能手機市場需求疲軟，以及智能手機攝像頭呈現「降規降配」趨勢，導致集團手機鏡頭及手機攝像模組的出貨量按年下降，並加大了平均售價及毛利率壓力。另外，由於去年人民幣貶值，公司於2018年1月23日發行的6億美元債券產生了未變現外匯虧損約3.5億元人民幣，此為非現金項目。

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記者：郭秀慧