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【銀行業績】星展香港去年純利增長19%至82億元　料今年本港貸款增幅單位數

股市 18:21 2023/02/13

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【銀行業績】星展香港去年純利增長19%至82億元　料今年本港貸款增幅單位數

星展香港公布去年純利82億元，按年增長19%，創疫情前歷史新高。期內，總收入166億元，按年增長16%，其中淨利息收入104.7億元，按年升30%；非利息收入61.3億元，按年跌3%。淨息差擴闊22個基點至1.47%。資產質素保持穩健，特殊撥備按年減少15%至4.63億元，而今年一般撥備的淨回撥為1.44億元。

星展銀行（香港）行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes）表示，今年本港貸款增長受不同因素影響，除了受到經濟增長的正面影響，也受到美元走強，以及人民幣及美國利率走勢不同等負面影響，料本港貸款增長將會放緩，估計今年本港貸款錄單位數增長。

龐華毅指出，隨着全球重新開放邊境，內地及香港的資本市場將重新活躍，預期將對集團的費用收入帶來重大有利影響，包括財富管理、保險及信用卡等，預計財富管理費收入將大幅增加，料非利息收入和不同的產品成為今年的增長引擎。他補充，隨着內地政府推出多項政策支持經濟增長，預期今年中國GDP錄增長5.5%，今年香港GDP則錄6.5%增長。

內房敞口佔比7%

星展銀行（香港）財務總監陳立珊表示，集團在過去兩年審慎管理及降低有關的內房敞口，在去年底其有關敞口佔比為7%，當中包括國企，若只計算大型民企則僅為1%至2%，又指其按揭帳簿相對其貸款組合而言屬較小的比例，在去年底佔比為6%。

對於印度富豪Gautam Adani旗下阿達尼集團（Adani Group）最近受到美資沽空機構狙擊，龐華毅表示，該行與阿達尼的接觸更多是與其營運公司，該行有借貸予其營運公司，但指其營運公司表現穩固，對現時相關敞口沒憂慮。

企業及機構銀行業務收入錄雙位數增長

星展香港指，去年星展香港的企業及機構銀行業務的收入實現雙位數增長，創歷史新高。增長來自廣泛業務範疇，利率上升帶動收入增加，撥備減少支持回報向好。儘管中國封關，但大灣區業務收入按年有雙位數增長。雖第五波疫情影響香港整體市場信心，但零售銀行業務在去年仍保持穩健，收入按年有個位數增長。

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編輯：胡學能

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