一文看清情人節優惠 7-11 買Häagen-Dazs產品滿$88享88折 麥當勞App$20試食兩件鹽酥麥炸雞

一年一度的情人節（周二，2月14日）快到，今年零售市道回暖，各大商戶也推出情人節優惠，《iMoney》為大家集結了各項優惠，大家不容錯過：

1.7-11 買Häagen-Dazs產品滿$88享88折

於情人節當天，7-Eleven特意為大家炮製一天「甜蜜限定」驚喜，只要於2 月 14 日早上7時起到7-Eleven購買任何Häagen-Dazs產品滿 88元或以上，即享有 88 折優惠。今次88折優惠更可與今期「5天限定」的Häagen-Dazs迷你雪糕杯優惠同時使用，享有折上折優惠，而折後平均每杯只需17.3元。

優惠攻略：

1. Häagen-Dazs迷你杯 (各款) (不包括日本版)

108元/5杯，使用電子優惠券^加 $10 買第6杯

使用優惠券後折實價103.8元/6杯，平均17.3元/杯

^電子優惠券連結：https://bit.ly/3jm49RJ

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2. 【獨家發售】Häagen-Dazs™迪士尼LOVE系列雪糕蛋糕

折實價77.4元/件（原價88元/件）

醇厚朱古力脆皮外層裹上濃郁比利時朱古力雪糕，蛋糕印有米奇米妮限定圖案，每個雪糕蛋糕更限量贈送「Häagen-Dazs LOVE心意咭」（數量有限，送完即止），讓你為情人送上浪漫蜜語，收到一定甜入心。

2.麥當勞App20元試食兩件鹽酥麥炸雞

2月15日起，麥當勞鹽酥麥炸雞和多款夜市風味美食回歸，是次更推出新產品鹽酥雞排飽，而全新登場的「鹽酥雞排飽套餐」更只需39元。

麥當勞App用戶可於2月14日情人節當日，以優惠價20元率先試食兩件鹽酥麥炸雞（雞鎚）。2月15日起，顧客亦可到餐廳直接選購或透過麥當勞App優惠券購買全新「39元鹽酥雞排飽套餐」，同時麥當勞App亦提供多款優惠券，包括「39元歎鹽酥麥炸雞(2件) 招牌套餐配香滑薯蓉」、「50元歎鹽酥麥炸雞超值套餐配香芋風味麻糬麥旋風」、「10元香芋吉士批」和「16元香芋風味麻糬麥旋風」等優惠。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

3.Market Place 心型澳洲西冷牛扒優惠價$139發售

Market Place 特別推出期間限定精選心型澳洲安格斯西冷牛扒，於2月10日至14日以優惠價139元發售，讓顧客居家享用浪漫的燭光晚餐，店內更有多款牛扒以供選擇，包括：油脂分佈不少於M4級的澳洲和牛肉眼/西冷牛扒及加拿大肉眼/西冷牛扒等，絕對是居家下廚優質食材之選。除了主菜之外，Market Place亦有獲環保海鮮認證的Ocean’s Favourites 煙三文魚供顧客選擇作冷盤，人人化身美食廚神。

為慶祝情人節，Market Place將推出一系列限時優惠：

．美酒特價優惠

由即日至2月19日，指定美酒以低至75折發售：

瑪姆GC玫瑰香檳（MUMM GRAND CORDON ROSE NV）

原價359元，優惠價300元。

巴黎之花不記年香檳（PERRIER JOUET GRAND BRUT NV）

原價470元，優惠價350元。

．朱古力甜蜜優惠

由即日至2月16日，Godiva 四款朱古力以接近7折發售：

焦糖牛奶朱古力盒106.5克（原價78元，優惠價55元）

榛子牛奶朱古力盒106.5克（原價78元，優惠價55元）

黑朱古力醬盒裝106.5克（原價78元，優惠價55元）

覆盆子夾心黑朱古力112.5克（原價78元，優惠價55元）

4.香港寬頻推一口價520元

登記指定24個月500M家居光纖寬頻服務

香港寬頻早前推出元宵節快閃活動，由於反應熱烈，今日宣布加推情人節1日限定超筍「520」優惠。新客戶只要喺2023年2月14日凌晨零時起登入香港寬頻網站（https://hkbn.net/bc/VALENTINE2023），就可以用一口價520元，登記指定24個月500M家居光纖寬頻服務，兼享豁免680元安裝費，平均月費只係22元，計落隨時平過買枝花。

現在登記仲可享寬頻服務最多365日延遲生效，就算現有合約未到期，都可以鎖定「520」優惠先，名額只得520個。

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責任編輯：陳詠妍