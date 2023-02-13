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懶理樓市氣氛好轉　禁售期剛過即沽　將軍澳茵怡花園3年帳蝕2萬

股樓投資 17:27 2023/02/13

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雖然二手交投氣氛好轉，蝕讓成交開始減少，但將軍澳茵怡花園近日新錄蝕讓買賣。世紀21物業魏仕良說，茵怡花園6座中層D室，實用面積495平方呎，兩房大廳開則，望市景，附企理裝修，早前獲區外白居二買家以450萬元（未補地價）承接。

魏仕良續說，上址據報上月放盤，當時叫價520萬元，及至近日調整至458萬元，終獲買家以450萬元承接，累減70萬元，實用呎價約9,091元。

資料顯示，原業主於2020年以452萬元（未補地價）購入上址，持貨3年，現帳面微蝕2萬元離場，若連稅、代理佣金等支出計，料實際蝕幅較大。

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撰文 : 黃卓賢

補地價 房協 茵怡花園 世紀21 白居二

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