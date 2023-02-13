英結業酒吧1年內多近1倍 近4分1或在3個月內倒閉

英國會計師行UHY Hacker Young發表最新調查報告，顯示當地共有512間酒吧於去年結業，是2021年時280間的1.8倍。報告同時指，近4分1酒吧或將在3個月內，因業績太差而被迫倒閉。

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報告分析指，受疫情期間封城及保持社交距離等措施影響，很多酒吧資金已所剩無幾，亦未能借到更多資金。分析更稱近期的經濟下行成為「壓死駱駝的最後稻草」，生活成本危機減少顧客光顧酒吧意欲，而鐵路工人罷工亦減少外來顧客。

會計師行合夥人Peter Kubik表示，酒吧不斷結業的情況令人感到憂慮，除了會對店主及僱員造成經濟後果外，附近社區亦會受影響。他承認現時酒吧經營環境非常困難，在盈利愈來愈少的情況下，開支卻不斷增加。

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Peter Kubik呼籲政府，或需考慮採取措施紓緩酒吧經營壓力，例如擴大原本針對款待業的能源賬單減免計劃。惟同時亦有業內報告指，即使當局推出減免計劃，英國仍有餐廳在冬季需縮短營業時間應對。

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責任編輯：李俊儀