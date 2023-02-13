  • 24°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英結業酒吧1年內多近1倍 近4分1或在3個月內倒閉

環球社會熱點 18:03 2023/02/13

分享：

分享：

英國會計師行UHY Hacker Young發表最新調查報告，顯示當地共有512間酒吧於去年結業，是2021年時280間的1.8倍。報告同時指，近4分1酒吧或將在3個月內，因業績太差而被迫倒閉。

英企加薪幅度料創逾10年新高 仍不敵通脹 【下一頁】

報告分析指，受疫情期間封城及保持社交距離等措施影響，很多酒吧資金已所剩無幾，亦未能借到更多資金。分析更稱近期的經濟下行成為「壓死駱駝的最後稻草」，生活成本危機減少顧客光顧酒吧意欲，而鐵路工人罷工亦減少外來顧客。

會計師行合夥人Peter Kubik表示，酒吧不斷結業的情況令人感到憂慮，除了會對店主及僱員造成經濟後果外，附近社區亦會受影響。他承認現時酒吧經營環境非常困難，在盈利愈來愈少的情況下，開支卻不斷增加。

英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4% 【下一頁】

Peter Kubik呼籲政府，或需考慮採取措施紓緩酒吧經營壓力，例如擴大原本針對款待業的能源賬單減免計劃。惟同時亦有業內報告指，即使當局推出減免計劃，英國仍有餐廳在冬季需縮短營業時間應對。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英企加薪幅度料創逾10年新高 仍不敵通脹
今日
英企加薪幅度料創逾10年新高 仍不敵通脹
英工黨指控保守黨政府大花筒 食貴價餐廳租五星酒店
今日
英工黨指控保守黨政府大花筒 食貴價餐廳租五星酒店
英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4%
2023/02/10
英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4%
英高鐵工程嚴重延期 傳減班次及車速慳成本
2023/02/09
英高鐵工程嚴重延期 傳減班次及車速慳成本
英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支
2023/02/08
英國今年料避過技術性衰退 25%家庭仍難應付日常開支

你可能感興趣

英企加薪幅度料創逾10年新高 仍不敵通脹
今日 16:50
英企加薪幅度料創逾10年新高 仍不敵通脹
英工黨指控保守黨政府大花筒 食貴價餐廳租五星酒店
今日 14:30
英工黨指控保守黨政府大花筒 食貴價餐廳租五星酒店
英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4%
16:26 2023/02/10
英國驚險避過技術性衰退 全年經濟增長達4%
經濟現象 經濟 行業 酒吧 結業 英國 餐廳 鐵路 罷工

下一篇文章

歐盟擬上調航空排放稅推動減排 平機票時代或終結
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間17:00）
法國數十萬人示威抗議延長退休 工會稱將擴大罷工行動
法國數十萬人示威抗議延長退休 工會稱將擴大罷工行動
【土耳其地震】災區現暴力衝突 德國奧地利人員曾暫停搜救
【土耳其地震】災區現暴力衝突 德國奧地利人員曾暫停搜救
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
【土耳其地震】2月大嬰兒隔128小時獲救 餓到啜救援人員手指
美國華盛頓景點劫案增 旅客著一牌子外套易成盜賊目標
美國華盛頓景點劫案增 旅客著一牌子外套易成盜賊目標
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
港產王妃文雅麗兩兒出國奔喪 失丹麥王子頭銜後首露面
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款