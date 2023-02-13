【大行報告｜HSBC】大摩料滙豐2022年稅前少賺8%、派末息1.65元　預期渣打稅前多賺42%

HSBC滙豐 （00005） 等本地銀行股月內將陸續公布2022全年業績。摩根士丹利發表報告，預期滙豐2022全年列賬基準稅前盈利按年跌7.9%至174億美元，經調整收入按年增8.8%至545億美元，全年每股派息30美仙。減去去年中期每股派9美仙，換言之，大摩預期滙豐派末期息21美仙（以港滙7.85計，約1.65港元）。大摩維持對滙豐「增持」評級、續列行業首選，目標價59.8港元。

大摩指，滙豐今年應會恢復派季度息，大摩預期今年8月滙豐將宣布回購，並料未來13個月，計及出售加拿大業務的回報，滙豐會退還13%市值予股東。預期淨利息收益率（NIM）擴大、溫和的貸款增長，將推動滙豐去年第4季的淨利息收入按季增長8%、按年增長36%；而季節性較弱的貿易總額、受抑制的理財費用，應令滙豐去年第4季的非利息收入按季跌9%、按年跌1%。全年減值料為32億美元，當中第4季減值約10.4億美元。滙豐將於下周二（21日）公布全年業績。

大摩料渣打派末息8美仙

渣打 （02888） 將於本周四（16日）公布2022業績，大摩預期渣打2022年列賬基準稅前盈利按年增42.3%至47.6億美元，基本表現經營收入按年增11.1%至163.4億美元，全年每股派息12美息。減去去年中期每股派4美仙，換言之，預期渣打派末期息8美仙。大摩亦予渣打「增持」評級，目標價69.3港元。

大摩預期，渣打將受惠NIM擴大，去年第4季淨息收入料按季增3%、按年增17%；由於季節性因素，預期非息收入按季跌23%，但按年則升21%。去年全年減值損失料約7.5億美元，按年擴1.8倍。大摩又料，渣打將在今年宣布規模15億美元的股票回購。

大摩表示，整體預期香港銀行股去年下半年、去年第4季的NIM表現強勁，但由於1個月港元拆息自今年初以來下跌，與3個月港元拆息的息差擴闊，對銀行而言，港元的NIM前景可能受限，相信國際銀行相對受此影響較小。香港銀行信貸減值撥備因內房敞口而在去年上升，但預計今年有關撥備會較低。然而，環球經濟風險加上流動性續收緊下，大摩認為滙豐、渣打在香港以外的業務風險續上升，預計今年該兩行的信貸減值或按年上升。

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編輯：胡學能