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【內險股】新華保險1月保費收入減少1% 一文看清內險股收入（附表）
股市 20:41 2023/02/14
内險股陸續公布1月保費收入，新華1月原保險保費收入按年減少1.4%至351.8億元（人民幣，下同）。人保 （01339） 原保險收入共1121.5億元，按年減少2.9%，當中人保財險收入按年增1.2%至611.7億元；人保壽險收入按年減少15.8%至392.5億元；人保健康收入按年增38.6%至117.3億元。
各中資險企保費收入將以人民幣方式列出，詳情如下：
|内險公司
|1月保費收入
|億元人民幣
|按年變幅
|國壽 （02628）
|2,021.0
|-2.5%
|平保 （02318）
|1397.6
|+2.4%
|人保 （01339）
|1121.5
|-2.9%
|財險 （02328）
|611.7
|+1.2%
|新華 （01336）
|351.8
|-1.4%
平保 （02318） 1月原保費合同收入按年增2.4%至1397.6億元。財險 （02328） 1月原保費收入共611.73億元，按年增1.2%。國壽 （02628） 1月保費收入為2,021億元，按年跌2.5%。
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記者：伍鍵文
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