hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡
【內險股】太保1月保費收入跌4% 一文看清內險股收入（附表）
股市 17:29 2023/02/17
内險股陸續公布1月保費收入，陽光保險 （06963） 1月合同保費收入共219億元（人民幣，下同），財險收入約40.2億元；壽險收入約178.8億元。中國太平 （00966） 原保費收入跌4.4%至372.72億元；其中壽險收入按年跌6.9%至323.6億元；財險收入增26%至36.85億元；養老險收入跌5.3%至12.3億元。
各中資險企保費收入將以人民幣方式列出，詳情如下：
|内險公司
|1月保費收入
|億元人民幣
|按年變幅
|國壽 （02628）
|2,021.0
|-2.5%
|平保 （02318）
|1397.6
|+2.4%
|人保 （01339）
|1121.5
|-2.9%
|財險 （02328）
|611.7
|+1.2%
|太保 （00966）
|372.7
|-4.4%
|新華 （01336）
|351.8
|-1.4%
|陽光 （06963）
|219.0
|-
|眾安在綫 （06060）
|20.4
|+1.5%
眾安在綫 （06060） 1月原保險保費收入按年增1.5%至20.4億元。新華原保險保費收入按年減少1.4%至351.8億元。
人保 （01339） 原保險收入共1121.5億元，按年減少2.9%，當中人保財險收入按年增1.2%至611.7億元；人保壽險收入按年減少15.8%至392.5億元；人保健康收入按年增38.6%至117.3億元。
平保 （02318） 1月原保費合同收入按年增2.4%至1397.6億元。財險 （02328） 1月原保費收入共611.73億元，按年增1.2%。國壽 （02628） 1月保費收入為2,021億元，按年跌2.5%。
【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？
相關文章：
【解構｜保險股】摩通：受惠通關後內地客赴港簽單 重申看好友邦及保誠
記者：伍鍵文
看文章 ・ 賺取 ET Points