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【內險股】太保1月保費收入跌4%　一文看清內險股收入（附表）

股市 17:29 2023/02/17

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【內險股】　一文看清內險股收入

内險股陸續公布1月保費收入，陽光保險 （06963） 1月合同保費收入共219億元（人民幣，下同），財險收入約40.2億元；壽險收入約178.8億元。中國太平 （00966） 原保費收入跌4.4%至372.72億元；其中壽險收入按年跌6.9%至323.6億元；財險收入增26%至36.85億元；養老險收入跌5.3%至12.3億元。

各中資險企保費收入將以人民幣方式列出，詳情如下：

内險公司 1月保費收入
億元人民幣 按年變幅
國壽 （02628） 2,021.0 -2.5%
平保 （02318） 1397.6 +2.4%
人保 （01339） 1121.5 -2.9%
財險 （02328） 611.7 +1.2%
太保 （00966） 372.7 -4.4%
新華 （01336） 351.8 -1.4%
陽光 （06963） 219.0 -
眾安在綫 （06060） 20.4 +1.5%

眾安在綫 （06060） 1月原保險保費收入按年增1.5%至20.4億元。新華原保險保費收入按年減少1.4%至351.8億元。

人保 （01339） 原保險收入共1121.5億元，按年減少2.9%，當中人保財險收入按年增1.2%至611.7億元；人保壽險收入按年減少15.8%至392.5億元；人保健康收入按年增38.6%至117.3億元。

平保 （02318） 1月原保費合同收入按年增2.4%至1397.6億元。財險 （02328） 1月原保費收入共611.73億元，按年增1.2%。國壽 （02628） 1月保費收入為2,021億元，按年跌2.5%。

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記者：伍鍵文

港股 保險公司 眾安在線（06060） 陽光保險（06963） 新華保險（01336） 中國太平（00966） 中國平安（02318） 中國人民保險集團（01339） 中國財險（02328） 中國人壽（02628）
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