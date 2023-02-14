【內險股】人保1月保費收入減少3%　一文看清內險股收入（附表）

▲ 【內險股】 一文看清內險股收入

内險股陸續公布1月保費收入，人保原保險收入共1121.5億元（人民幣，下同），按年減少2.9%，當中人保財險收入按年增1.2%至611.7億元；人保壽險收入按年減少15.8%至392.5億元；人保健康收入按年增38.6%至117.3億元。

各中資險企保費收入將以人民幣方式列出，詳情如下：

内險公司 1月保費收入 億元人民幣 按年變幅 國壽 （02628） 2,021.0 -2.5% 平保 （02318） 1397.6 +2.4% 人保 （01339） 1121.5 -2.9% 財險 （02328） 611.7 +1.2%

平保 （02318） 1月原保費合同收入按年增2.4%至1397.6億元。財險 （02328） 1月原保費收入共611.73億元，按年增1.2%。國壽 （02628） 1月保費收入為2,021億元，按年跌2.5%。

【開市追揸沽】領展世紀供股供唔供？ 恒指兩萬關能守住？

相關文章：

【香港人才】保聯：香港保險業空缺率逾10%

【解構｜保險股】摩通：受惠通關後內地客赴港簽單 重申看好友邦及保誠

【保險公司】富衛網上保險平台上季新訪客量按年倍增

記者：伍鍵文