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【內險股】人保1月保費收入減少3%　一文看清內險股收入（附表）

股市 20:41 2023/02/14

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【內險股】　一文看清內險股收入

内險股陸續公布1月保費收入，人保原保險收入共1121.5億元（人民幣，下同），按年減少2.9%，當中人保財險收入按年增1.2%至611.7億元；人保壽險收入按年減少15.8%至392.5億元；人保健康收入按年增38.6%至117.3億元。

各中資險企保費收入將以人民幣方式列出，詳情如下：

内險公司 1月保費收入
億元人民幣 按年變幅
國壽 （02628） 2,021.0 -2.5%
平保 （02318） 1397.6 +2.4%
人保 （01339） 1121.5 -2.9%
財險 （02328） 611.7 +1.2%

平保 （02318） 1月原保費合同收入按年增2.4%至1397.6億元。財險 （02328） 1月原保費收入共611.73億元，按年增1.2%。國壽 （02628） 1月保費收入為2,021億元，按年跌2.5%。

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記者：伍鍵文

港股 保險公司 中國財險（02328） 中國人壽（02628） 人民幣
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