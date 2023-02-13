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【ChatGPT熱潮】 美團王慧文自資5,000萬美元 成立科技公司請人才 揚言打造中國OpenAI

股樓投資 17:17 2023/02/13

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近期ChatGPT大熱，多間科技巨企加入AI大戰。美團（03690）聯合創辦人王慧文表明進軍該領域，目標是打造中國版OpenAI。王慧文在社交平台發文指，要「組隊」進軍人工智能領域，計劃成立北京光年之外科技有限公司，個人出資5,000萬美元（約3.9億港元），預計公司估值達2億美元。

大行予美團投資評級及目標價﹕

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他揚言，「即便只有一個人，我也要出發」。他表示，目前不懂AI技術，正在努力學習，因此個人不佔股份，資金佔股25%，75%的股份用於邀請頂級研發人才。他表明，此次只招聘研發人員，並希望招聘的人才是業界公認頂級研發人才，且狂熱相信Al改變世界，堅定確保AI造福人類。

他指出，下輪融資已有頂級VC認購2.3億美元，所以應徵者不必為資金憂心，放心施展才華，至於其他人員則待下輪融資後才招聘。

據了解，北京光年之外科技有限公司成立於2018年，是一間以從事科技推廣和應用服務業為主的企業，註冊資本為100萬元人民幣。目前由王慧文100%持股，劉敏娟擔任監事，而劉敏娟同時也在多家美團關聯公司擔任監事。

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記者：郭秀慧

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