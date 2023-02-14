【禁跨境炒股】耀才澄清國內客國內開戶口　暫停買入功能

▲ 【禁跨境炒股】耀才澄清暫停客戶證券帳戶範圍 98%收入來自香港客戶

耀才證券 （01428） 公布，為積極配合中國監管機構措施，率先將早前所有國內客戶於國內開立的證券帳戶，並於2023年2月16日起暫停買入功能，直至待中國監管機構或證監會釐清相關的法規，預期上述暫停戶口的安排，不會對本集團業務及收益構成有任何影響。

證監會回應指，持牌法團必須遵守經營所在地的所有法律和監管要求，並以客戶的最佳利益行事，並表示無法詮釋其他司法管轄區的監管規定。

耀才首十個月稅後純利增長11%

據集團最新未經審核綜合管理賬目之初步審閱，2023年1月份的未經審核稅後純利約為9,700 萬港元，按月增長35%；而2022/23年度首十個月（即由2022年4月1日至2023年1月31日） 期間的未經審核稅後純利為約5.1億元，按年增長約11%，而當中的主要收入來源亦以香港客戶為主，佔集團收入約 98%，足以證明暫停國內客戶於國內開立的證券帳戶對未來業務不會帶來影響。

耀才指，盈利增長的主要原因是因為隨著香港整體經濟氣氛改善，及恒指上升所帶動，加上集團有效的成本控制所致。

耀才強調，為配合中國監管機構法規，集團較早前已實施一系列措施，包括早於2016年3月已將國內的資訊中心結束營業，目前並沒有任何國內營業地點，而且所有交易系統伺服器從未設於國內，全部設於香港。集團對遙距開戶的程序，均一直依據遙距開戶要求，均做足以下審查，所有非親身到香港開戶的人士，均需要持有香港銀行帳戶作為結算帳戶，才可開戶，而開戶的人士必須透過其所登記的香港銀行帳戶存入不少於1萬元， 以作身份認證。

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編輯：陳韻妍