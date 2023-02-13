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歐盟擬上調航空排放稅推動減排 平機票時代或終結

環球經濟金融 17:30 2023/02/13

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英媒指歐盟正研究上調航空排放稅，或要求航空業承擔更高污染費用。措施一旦落實，航空業的營運成本勢必大增，平機票時代或終結。

英企加薪幅度料創逾10年新高 仍不敵通脹 【下一頁】

航空公司的排放量約佔歐盟溫室氣體排放量的3%，其中大部分來自國際航班。

歐盟排放交易體系目前容許，航空公司免費獲得大部分排放所需配額，免費排放配額比例將逐步下調直至2026年，届時航空業承擔的污染成本勢必大增。

歐洲議會初步批准歐盟碳定價政策更新安排，措施包括迫使航空業等碳密集型行業購買更多配額，以承擔污染費用。

再加上各國逐步重新開放旅客入境，導致航班需求復甦，不少航空公司也紛紛加價以追回新冠疫情期間的損失。

英工黨指控保守黨政府大花筒 食貴價餐廳租五星酒店 【下一頁】

盛博（Sanford C. Bernstein）分析師歐文（Alex Irving）估計，歐盟六大内陸航空公司遵守歐盟排放交易體系的成本，將由2019年的5億歐元（約41.9億港元），於2027年大幅增至50億歐元（約419億港元）。

歐文強調航空公司無法消化大增的成本，只能上調機票價格，估計乘客需為來回機票額外支付達10歐元（約83.8港元）。

遊說團體Airlines for Europe指，歐盟等機構的可持續發展政策到了2035年，將導致通過巴黎或法蘭克福等歐盟航空樞紐的飛行成本飆升23%至29%，届時歐盟樞紐的旅客數量或減少多達17%。

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責任編輯：鄭錦玲

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