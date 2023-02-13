ONE STANLEY最快第二季現樓標售　分層戶面積800平方呎起

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，旗下赤柱黃麻角道ONE STANLEY最快於第二季以現樓形式招標出售，並將於合適時間開放項目現樓示範單位。定價將參考港島南規模定位相約的豪宅項目，由於近年上述類型住宅供應罕有，因此一些鴨脷洲及黃竹坑的大單位成交都會成為參考之一，近期呎價水平介乎4萬至6萬元左右。

對於本港樓市，鄭智荣認為，近期交投明顯活躍，另市場估計息口於今年第三季見頂，本港一個月同業拆息近期亦見回落，為樓市帶來一定支持。其中他對豪宅物業睇高一綫，預測全年豪宅樓價有10%至15%的升幅，而主打大眾市場的住宅樓價就升約5%至10%。

ONE STANLEY屬低密度綠化豪宅，地盤面積27.23萬平方呎，建築面積22.6萬平方呎，綠化面積8.1萬平方呎，即佔地盤面積30%。項目設11座4層高的低密度分層住宅，以及32幢獨立洋房，其中分層住宅單位佔50伙，實用面積約800至3,300平方呎。項目另提供32幢洋房，實用面積逾2,700至逾7,000平方呎不等，戶戶向海，設有私人升降機、私人花園、及天台，部分設私人游泳池。面積最大的洋房更設有逾9,700平方呎的花園及天台。項目提供155個私家車位，全數配有電動車充電供應。

延伸閲讀【有相睇】樓價持續上升 區內客1973萬買THE PARKSIDE四房 較一周前同類成交貴3%

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映【青姐話】回吐？嘔吐？

同場加映【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機