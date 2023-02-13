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【情人節調查】香港情侶點慶祝情人節? 00 後慶祝情人節原來洗咁大 ?

理財智慧 18:21 2023/02/13

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明天便是情人節，不少人都提早準備好情人節禮物。今年亦是疫情放寬後的首個情人節，香港情侶在情人節又有多少預算呢?美國調查，今年情人節消費增至 239 億美元，破記錄。情人節的確是商家賺錢的機會同時亦是情侶間一個花費的好節日。然而疫情過後，港人又是否仍然熱衷於慶祝節日呢?根據調查發現，港人情人節平均花費為1500港元，今次訪問了3對不同年代的情侶，了解時下港人情侶是如何慶祝情人節。

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我們亦作出簡單的訪問，問及3對80後90後及00後的情侶情人節的預算，當中令人驚訝的是00後的情人節支出較80後的為多，而且節目豐富，包括請假去樂園玩樂，再去食大餐，又去Staycation 等，其支出較80後的更多。不過這個亦只是一個參考，亦有不少80後選擇簡單地過。總結而言，過情人節的預算或許也與拍拖的年期有影響，例如拍我耐的，因為過去亦消費太多，加上要送的禮物都送過，所以往後亦選擇簡單地過。

不管情人節如何過，最重要的還是控制好預算，不要讓節日過後為找卡數而煩惱。

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撰文 : 陳玉蓮

虛擬銀行 結婚 Staycation 財務自由 招商永隆 經濟 疫情 拍拖

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