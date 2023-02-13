▲ 【領展供股】曾淵滄：領展無目標供股更好、可儲彈藥執平貨 揸領展成本不高、供得過

領展 （00823） 首次供股，市場關注領展無併購目標先供股集資的做法是否妥當，小股東則最關心供股是否供得過這個問題。城市大學特約教授曾淵滄認為，「供股等於小股東與領展夾份買商業樓」，目前市場上確實有很多商業項目低價出售，領展先供股集資再找項目反而更好，可「留意下有無平貨可買」。

領展供股價為每股44.2元，曾淵滄表示，以領展一手100股、「5供1」比例計，供股20股只需884元，若不想要碎股，供夠100股，本身的成本也不高，持有5手領展的成本少於3萬元，所以「供得過」。

5手領展成本約需2.7萬元

領展周一跌12.8%，收市54.75元計；以收市價計算，5手領展約需2.7萬元。

曾淵滄稱，供股一定不歡迎，因小股東要額外拿錢去供，否則股權會被攤薄，但現時很多機會買到平貨，不少業主因周轉不靈而被迫平賣資產，「商業樓比住宅樓跌多好多，住宅樓價跌15%，商業樓價閒閒地跌20%至30%」，但現時中港通關，前景向好，故領展在未有特定併購目標下，先供股集資儲備彈藥的做法，較有併購目標才集資更好。

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編輯：陳韻妍