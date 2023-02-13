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【快手1024】國信：快手去年第四季直播電商GMV料升30%　用戶數或創新高

股市 16:57 2023/02/13

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國信：快手去年第四季直播電商GMV料升30%　用戶數或創新高

港股科技股將迎來業績期。國信証券（香港）發表報告指，預期快手 （01024） 去年第四季營業收入按年升11.5%至272.3億元（人民幣，下同），虧損21.5億元。由於快手在去年第四季舉行了多場的重要營銷活動，推動平台熱度提升，預期快手期內的用戶數創新高，日活躍用户數量（DAU）達3.2億，月活躍用户數量（MAU）達5.8億，分別按年升13.5%及9.4%。

國信估計，快手上季的直播電商GMV按年升30%至3131億元。全年計，GMV則料超過9000億元，按年增3成。

料今年綫上營銷廣告業務重拾增長

至於快手的綫上營銷業務，國信預期，上季收入按年升11.3%至147.3億元，料主要來自電商相關的營銷收入。該行相信，今年隨經濟及生活逐步回到正軌，經濟及消費增長可拉動廣告主動投放需求。

國信又認為，高毛利業務回歸，以及降本增效將改善公司盈利預期，料快手今年收入為1103.3億元，明年為1255億，今年可能仍蝕50億，但到明年有望錄17億元盈利。

國信對快手目標價為117.86港元，評級為「買入」。快手全日收報63.25港元，升3.2%。

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編輯：袁諾曦

大行報告 港股 快手—W（01024）
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