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【大行報告】摩通：建議公布去年業績前買入 昆侖能源為首季燃氣公用股首選

股樓投資 16:52 2023/02/13

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摩根大通表示，建議在去年業績公布前買入昆侖能源（00135），因公司於淨現金狀態、正自由現金流及經營前景改善下，有機會提高目前為25%至35%的派息承諾。根據該行估計，若派息比率為50%，意味股息收益率達7%。該行將其目標價由7元上調至8.35元，維持「增持」評級，並列為今年首季燃氣公用股的首選。昆侖能源周一（13日）收市報6.56元，升幅2.7%。


【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

 


由於現時國企業把股本回報率作為績效指標的一部分，該行料公司管理層或會考慮回購股份。同時公司盈利質素持續改善，加上過去五年強勁的天然氣銷量增長，毛利率亦穩定下，有望縮小與下游企業40%以上的估值差距。

 

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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摩通亦認為，新奧能源（02688）和華潤燃氣（01193）在內地重新開放中的貝塔系數最高，不過估值較低的昆侖能源有更佳的風險/回報，自去年11月以來表現跑輸約20%。

 

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撰文：鄭昊彤

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增持 目標價 派息 港股 新奧能源（02688） 華潤燃氣（01193） 昆侖能源（00135） 大行報告

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