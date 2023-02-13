【大行報告】摩通：建議公布去年業績前買入 昆侖能源為首季燃氣公用股首選

摩根大通表示，建議在去年業績公布前買入昆侖能源（00135），因公司於淨現金狀態、正自由現金流及經營前景改善下，有機會提高目前為25%至35%的派息承諾。根據該行估計，若派息比率為50%，意味股息收益率達7%。該行將其目標價由7元上調至8.35元，維持「增持」評級，並列為今年首季燃氣公用股的首選。昆侖能源周一（13日）收市報6.56元，升幅2.7%。





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由於現時國企業把股本回報率作為績效指標的一部分，該行料公司管理層或會考慮回購股份。同時公司盈利質素持續改善，加上過去五年強勁的天然氣銷量增長，毛利率亦穩定下，有望縮小與下游企業40%以上的估值差距。

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摩通亦認為，新奧能源（02688）和華潤燃氣（01193）在內地重新開放中的貝塔系數最高，不過估值較低的昆侖能源有更佳的風險/回報，自去年11月以來表現跑輸約20%。

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撰文：鄭昊彤