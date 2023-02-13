【英國加薪】英國公司將大幅加薪　仍難追通脹

英國特許人事發展協會（CIPD）調查表示，英國僱主將會大幅加薪5%挽留人才，這是11年來最大增幅，但仍遠低於預期的通脹率，而如果薪酬持續上漲，通脹率將會更難控制。

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調查指出，由於現時招聘困難，55%的僱主計劃在今年提高基本薪酬或可變薪酬，希望在英國緊張的勞動力市場中留住員工。2023年的預期年度薪酬獎勵中位數，從前三個月的4%上升至5%，這是CIPD自2012年有記錄以來的最高水平。

超過一半的受訪僱主表示，在填補職位空缺時遇到了困難，近三分之一的受訪者預計，未來六個月也會出現類似問題。調查還顯示，公共和私人僱主的工資預期差距擴大，前者的薪酬預算從上一季度的3%降至2%，而後者預算則為5%，這解釋了護士、教師和鐵路工人為何近期在組織罷工。

由2022年夏天開始，英國迎來一波又一波的罷工浪潮，當中包括皇家郵政、教師、NHS護士、公務員、刑事律師工會等，比起2014年，這次的罷工潮規模更大，根據統計，去年2月1日共有50萬人參加了罷工，英國《衛報》稱之為十年來最大的罷工日。

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責任編輯：歐陽佩

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