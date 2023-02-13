英企加薪幅度料創逾10年新高 仍不敵通脹

英國勞動力不足，不少企業在經營成本上升下，仍希望加薪挽留人手。當地有調查指出，受訪僱主有意在今年內為員工加薪5%，幅度創下超過10年來最大。然而，與英國雙位數通脹率相比，民眾加薪幅度仍有不少差距。

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英國人力發展協會（Chartered Institute of Personnel Development，簡稱CIPD）最新調查發現，當地員工今年年薪預期增幅中位數為5%。與過去3個月相比，加幅達1%，同時亦打破2012年起的調查以來的增長紀錄。

55%受訪僱主表示，會提升員工基於薪金或浮動薪酬。超過一半受訪者透露，公司有請人問題，近3分1預期人手問題會持續多半年。不少受訪僱主甚至表示，願意聘請重投就業市場的人士，如年老員工或有健康問題者。

CIPD資深勞動市場經濟師博伊斯（Jon Boys）表示，英國面臨通脹高企及生活成本危機下，勞動力市場仍存在技術及人手不足問題實為令人意外。

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同時，調查指公私營僱員的薪酬預期的差距繼續擴大。公務員或公營企業員工的年薪增長中位數預期由一季前3%降至2%，但私人企業員工的增長預期仍有5%。

然而，不論公私營員工的薪酬增幅與去年12月的10.5%通脹率相比，仍有明顯差距。英國通脹於去年10月創下41年來新高，達11.1%。雖然及後有所回落，但央行英倫銀行仍憂慮帶來的通脹壓力。

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責任編輯：吳漢培