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【金融中心】金發局宣傳香港法律、金融服務優勢　法治司法獨立承諾帶來優勢

宏觀解讀 16:43 2023/02/13

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【金融中心】金發局宣傳香港法律、金融服務優勢　法治司法獨立承諾帶來優勢

金融發展局發布《香港的法律、法規及金融服務》的資料刊物，交代近年香港市場相關專業服務的主要發展，同時訪問了十多位來自不同範疇的業界領袖，講述對香港在交易與金融、爭議解決與法院制度、法律專業、及監管機構4大主題的看法。

金發局主席李律仁指，香港作為國際金融中心，其繁榮穩定有賴法律框架下穩健的法治基礎及司法獨立。香港亦擁有可靠且高效的爭議解決程序，鞏固其交易樞紐的卓越地位。此外，香港的法律生態環境得到持份者的支持，各自在維持健全的法律框架發揮著重要作用，為企業提供能公平競爭的營商環境。因此，香港是許多國際金融服務機構在亞洲的理想營運樞紐。

金發局刊物指，香港在基本法之下，成為中國唯一採用普通法法律制度的司法管轄區，而香港對法治及司法獨立的承諾為香港提供相對優勢，是香港作為國際金融中心及全球交易樞紐的成功基石。

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