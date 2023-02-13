【財政預算案】畢馬威中國：料港府2022/23年財赤1209億 建議發放5千元消費券

新一份《財政預算案》將於下周三（22日）發表，畢馬威中國預期，香港特區政府在2022/23財政年度將錄得1,209億元，較政府原先預計的563億元，高出一倍，估計本港財政儲備截至2023年3月底為8,362億元。

畢馬威中國建議採取即時紓困措施，包括向香港永久性居民及新來港人士發放5,000元的消費券，其中一部分消費券需用於指定行業，如餐飲及消閒娛樂。

畢馬威中國亦建議，70歲或以上的香港永久性居民可通過「高齡津貼」獲得5,000元現金津貼。為配合「你好，香港！」 全球推廣活動，畢馬威中國建議政府在 2023/24 年度向新受聘的旅遊業從業員提供爲期三個月，每月3,000元的工作津貼，同時擴大「旅遊業額外支援計劃」，向每間合資格的持牌旅行社提供一次性現金補貼。

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短中期措施方面，畢馬威中國建議政府新增薪俸稅免稅額，以鼓勵全職父母重返勞動市場，並檢視薪俸稅稅階及考慮降低累進稅率，以吸引人才來港。

為將香港打造成世界級的智慧城市，畢馬威中國建議政府優化現行對研發開支的稅務優惠措施，並帶頭將工作流程和服務數碼化，利用持續進步的科技提升政府的運作效率。

政府可採取的長期措施，包括通過吸引更多海外投資，以提升香港的長期競爭力及促進經濟可 持續增長。在吸引外商方面，為鼓勵企業在香港設立地區總部，建議政府可對該類企業採用減半利得稅率(8.25%)徵稅。

畢馬威中國亦建議政府釐清出售股份和其他股權投資的定義，將其界定為資本收益且不徵稅，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。

畢馬威中國香港區稅務服務主管合夥人譚培立表示：「通關及防疫措施放寬將有助推動香港經濟復甦，而政府為協助市民和企業推出紓困措施而導致的短期財政赤字亦可接受。畢馬威中國認為政府應適時及正確地運用財政儲備以刺激經濟，為復常作好準備，以維持香港的競爭力。」

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記者：李兆明