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【美元定存】港銀1年美元定存息最高4.7厘 滙豐今年首次減定存息

16:35 2023/02/13

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上周四滙豐減美元定存息，3個月年息跌穿4厘。

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聯儲局雖自去年底放緩加息，但主席鮑威爾放風今年無意減息。港銀搶閘劈美元定期存款息，2月開局至今，6間大小銀行爭相減息，包括今天（2月13日）工銀亞洲調低3個月或以上年息，1年期削0.2厘至4.5厘；滙豐（HSBC）於上周四（9日）全面減息0.2厘，令3個月年息失守4厘；恒生 （00011） 更甫踏入2月已削3個月及半年期年息；星展則下調半年及1年年息0.2厘，齊報4.2厘；大眾銀行亦削1年期息率0.1厘至4.3厘.。

另一矚目點是，富邦經歷1周兩連劈後，目前最高只是半年及1年享4.5厘。幸而大新 （02356） 逆市累加半年及1年期年息0.9厘，重上4.3厘大關。

港元定存新春超高息快將到期 最高息達18厘【下一頁

專家提醒，追息族宜緊抓高息仍在先鎖定優惠，因不少特惠息快到期，集友3個月享4.4厘年息，6個月4.5厘，起存金額12.5萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶斥全新資金在分行渠道開立，本周四（16日）截止但額滿即止。

華僑銀行經濟師謝楝銘說，美國公布1月份非農就業數據勝預期後，市料當地首季經濟增長或升至2.2%，且料聯儲局將加息至5.1厘、甚至6厘才收手。再者，美債收益曲線倒掛加劇，2年和10年期利差擴大至85個基點左右，意味市場對經濟衰退的擔憂。

不過，謝棟銘認為，美債倒掛問題相信主要受充裕的流動性驅動，因錢太多而用來配置長債，後市須緊盯明天（14日）公布1月份CPI，料美滙指數由現時的103或再挑戰104。

息率比較：

4大行：

  • 7天：恒生10.9厘；滙豐10厘；渣打9.5厘；中銀香港 （02388） 勁加1厘報7厘
  • 1個月：滙豐4厘；中銀2厘，兩大發鈔行須兌換資金才享最高特惠息；渣打0.45厘，且只攻中小企客戶
  • 3個月：恒生削特選客戶年息0.4厘至險守4厘，但優惠期至本周三（15日）；且減指定理財客年息0.2厘至3.99厘；滙豐上周四調低0.2厘至跌穿4厘僅3.8厘；中銀3.7厘；渣打3.5厘，且只攻中小企客戶
  • 半年期：恒生削指定理財戶年息0.1厘至4.19厘；滙豐於上周四降年息0.2厘至險守4厘；渣打4厘；中銀3.9厘
  • 1年期：滙豐於上周四調低0.2厘至4.1厘，中銀及渣打同為4.1厘

高息榜：

  • 7天：恒生10.9厘
  • 1個月：花旗7厘
  • 3個月：花旗5.28厘
  • 半年期：信銀國際4.6厘
  • 1年期：信銀國際4.7厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 美國聯儲局 富邦銀行 大眾銀行 星展銀行 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 工銀亞洲 美滙指數 美元

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