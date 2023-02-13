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【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%

股樓投資 16:55 2023/02/13

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領展房產基金（00823）上周五（13日）收市後公布，以「5供1」方式供股，每單位供股價為44.2元，較上周五停牌前折讓近3成，集資188億元，為上市17年以來首次供股。領展今早（13日）復牌後隨即急挫，早段曾低見52.5元的兩個月低位，大跌16.4%，其後跌幅稍為收窄，收市報54.75元，仍大跌12.8%，成交額27.3億元，為表現最差藍籌。

大行予領展最新投資評級及目標價﹕

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領展今次「世紀供股」，多間大行表示大感意外之餘，時機亦不佳，因此調低其評級及目標價。其中，里昂將領展投資評級由「跑贏大市」一舉下調至「跑輸大市」，認為即使利用股權而非債務來為收購提供資金看起來是明智的，惟這仍是一個令人意外的負面消息。該行估計，供股將稀釋其每股賬面價值7%，會對派息造成10%攤薄，但併購具增長潛力的資產可降低股息攤薄效應，因此調升其2023至2025財年盈利預期0.9%至21%，以反映供股及收購新加坡資產的行動，並將其目標價由56.3元上調至62元。

另外，瑞銀指出，大部分本地地產股自去年11月以來已上升超過30%，相信領展今次供股或導致行業出現短期獲利回吐。於該行覆蓋研究範圍內，當中對新世界發展（00017）持審慎態度，因其淨負債率達74%，遠高於其他槓桿型同業包括恒基地產（00012） 、希慎興業（00014）及嘉里建設（00683）的介乎約36%至41%水平。不過，該行認為低負債或擁淨現金的地產股會短期跑贏同業，包括新鴻基地產（00016）、太古地產（01972）、長實集團（01113）及信和置業（00083）。

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記者：郭秀慧

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大行報告 地產 太古地產（01972） 嘉里建設（00683） 希慎興業（00014） 長實集團（01113） 新鴻基地產（00016） 信和置業（00083） 新世界發展（00017） 恒基地產（00012）

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