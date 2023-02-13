【旅遊資訊】日本繼續限制來往香港飛機班次 一文了解受影響航班

日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本之航班班次，受此影響，國泰航空及香港快運分別宣布，除早前已取消的航班外，要再取消部分2月至3月期間來往香港及日本的航班。

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國泰表示，每周只能營運72班航班前往日本，較今年2月至3月原定計畫營運並經已獲當局批准的航班少13至15班，因此要取消2月及3月部分來往本港至東京、大阪、名古屋、福岡的航班，又說預期4月及5月的航班將大致如期運作。

國泰航班安排：

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而在香港快運方面，香港快運每周只能營運74班航班前往日本，較今年3月原定計劃營運的每周航班少20至22班，因此要取消部分3月本港來往福岡、沖繩、大阪和東京的航班。

香港快運航班安排

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撰文：鄭日棱