  • 23°C
香港時間 : 2023213日 (週一) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊資訊】日本繼續限制來往香港飛機班次 一文了解受影響航班

理財智慧 19:14 2023/02/13

分享：

分享：

日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本之航班班次，受此影響，國泰航空及香港快運分別宣布，除早前已取消的航班外，要再取消部分2月至3月期間來往香港及日本的航班。

【職場培訓】戶戶送宣布與職業訓練局合作 將投放一百萬為外送專員提供進修機會【下一頁

【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

溫股知新
【溫股知新】港股調整睇咩位？ 分段部署我有計！

國泰表示，每周只能營運72班航班前往日本，較今年2月至3月原定計畫營運並經已獲當局批准的航班少13至15班，因此要取消2月及3月部分來往本港至東京、大阪、名古屋、福岡的航班，又說預期4月及5月的航班將大致如期運作。

國泰航班安排：

    點擊圖片放大
    +28
    +27

而在香港快運方面，香港快運每周只能營運74班航班前往日本，較今年3月原定計劃營運的每周航班少20至22班，因此要取消部分3月本港來往福岡、沖繩、大阪和東京的航班。

香港快運航班安排

    點擊圖片放大
    +16
    +15

【財政預算案】畢馬威中國：料港府2022/23年財赤1209億 建議發放5千元消費券【下一頁

【青姐話】回吐？嘔吐？

青姐話
【青姐話】回吐？嘔吐？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
HK Express 國泰航空 旅遊資訊 航空 日本

上一篇文章

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

下一篇文章

【券商點睇】看好長期成長空間及增長潛力 招商證券首予洪九果品「強烈推薦」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【理財個案】快到中年感存款過少 39歲單身港男如何增加現金流
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【帶你睇盤】幾年前單位大翻新　沙田上車屋苑靚裝戶叫價490萬
【帶你睇盤】幾年前單位大翻新　沙田上車屋苑靚裝戶叫價490萬
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【小心定存】 定期存款逾50萬有風險！ 定期存款到期 應該點處理?
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款